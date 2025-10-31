Sucesos

Primer empuje frío traerá lluvias y bajará las temperaturas este sábado en Costa Rica: estas son las zonas más afectadas

Lluvias, ráfagas de viento y un descenso en las temperaturas marcarán este sábado en Costa Rica por el empuje frío. Vea cómo afectará su región

Por Silvia Ureña Corrales
Neblina y lluvias al inicio de la temporada navideña en Costa Rica.
El IMN prevé lluvias y ambiente fresco este sábado en Costa Rica por influencia del primer empuje frío del trimestre. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

