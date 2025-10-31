Primer empuje frío traerá lluvias y bajará las temperaturas este sábado en Costa Rica: estas son las zonas más afectadas

El IMN prevé lluvias y ambiente fresco este sábado en Costa Rica por influencia del primer empuje frío del trimestre.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó que este sábado 1.° de noviembre las condiciones del tiempo estarán influenciadas por el primer empuje frío, lo que traerá consigo temperaturas frescas, cielos mayormente nublados y lluvias intermitentes en distintos puntos del país.

En el Valle Central, predominará la nubosidad desde la madrugada hasta la noche, con ráfagas ocasionales en zonas montañosas. Se prevén lluvias débiles al este de la región y lloviznas en sectores elevados. San José registrará una mínima de 17,9 °C y una máxima de 23,6 °C, mientras que en Cartago los valores oscilarán entre 13,3 °C y 20,8 °C.

En el Pacífico Norte, el cielo se mantendrá con pocas nubes en la madrugada y parcialmente nublado el resto del día, con ráfagas ocasionales en sectores cercanos a la cordillera. Liberia marcará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 31,4 °C.

El Pacífico Central presentará condiciones parcialmente nubladas durante la mañana. En horas de la tarde se anticipan lluvias y tormentas dispersas que persistirán durante la noche. Parrita tendrá una mínima de 17,8 °C y una máxima de 30,6 °C.

En el Pacífico Sur, el día iniciará con nubosidad parcial. Durante la tarde se desarrollarán aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, especialmente en sectores montañosos. Las lluvias podrían continuar en las primeras horas de la noche. Golfito mostrará temperaturas entre los 21,7 °C y los 26,8 °C.

La región del Caribe Norte permanecerá con cielo nublado y lluvias ocasionales a lo largo del día, especialmente cerca de la costa. Guápiles tendrá una mínima de 21,6 °C y una máxima de 26,4 °C.

El Caribe Sur experimentará condiciones similares, con nublados constantes y probabilidad de lluvias en las primeras horas del día. En Limón, la temperatura oscilará entre los 21,3 °C y los 28,7 °C.

En la zona norte, el empuje frío provocará cielos nublados durante toda la jornada y lluvias dispersas cerca de las montañas en la tarde y la noche. En Ciudad Quesada, la mínima será de 16,3 °C y la máxima de 25,6 °C.

Según el IMN, el cielo mayormente nublado impedirá el calentamiento solar significativo, lo que mantendrá el ambiente fresco en gran parte del país, especialmente en el centro y el Caribe.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:27 a. m. y la puesta a las 5:13 p. m. La fase lunar se encontrará en tránsito hacia luna llena.