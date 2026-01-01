Primer día del 2026 llegará con lluvias aisladas y vientos fuertes por empuje frío

Este jueves persistirá el viento fuerte por el empuje frío N.° 8, con lluvias localizadas en el Caribe y montañas del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que en el primer día del 2026 continuarán los efectos del empuje frío N.° 8 sobre Costa Rica, con vientos alisios acelerados que provocarán ráfagas fuertes, especialmente en el Valle Central, las montañas y el Pacífico Norte.

Durante la madrugada y la mañana de este jueves 1. ° de enero, el cielo se mantendrá parcialmente nublado en el Caribe y la zona norte, con posibilidad de lloviznas en las cordilleras, algunas de las cuales podrían alcanzar el este del Valle Central. En contraste, el Pacífico mostrará condiciones más estables, aunque no se descartan lluvias dispersas durante la tarde y primeras horas de la noche en la costa del Pacífico Sur.

En el Valle Central, predominará la nubosidad variable, con ráfagas de viento ocasionales y lloviznas dispersas hacia el este y norte de la región. En San José se esperan temperaturas entre los 15 °C y los 23 °C, mientras que en Alajuela el rango oscilará entre los 19 °C y los 26,3 °C.

El Pacífico Norte tendrá un día mayormente despejado y ventoso, sin lluvias previstas. Las temperaturas serán elevadas en Liberia y Nicoya, con máximas de 35 °C y mínimas de 20 °C y 20,5 °C, respectivamente.

En el Pacífico Central, el cielo pasará de poco nublado en la mañana a parcialmente nublado por la tarde, con lluvias aisladas en zonas montañosas. En Quepos, las temperaturas se mantendrán entre 21,2 °C y 32,5 °C.

La región del Pacífico Sur mostrará condiciones similares, aunque podrán presentarse lluvias costeras al anochecer, según el IMN. En Golfito, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 32 °C.

El Caribe Norte presentará nubosidad parcial con lluvias ocasionales durante todo el día, especialmente en áreas montañosas. En Guápiles, las temperaturas oscilarán entre 20,1 °C y 29 °C.

En el Caribe Sur, se prevé un cielo mayormente nublado y ventoso en las montañas, con posibles lluvias cerca de la costa. Limón registrará una mínima de 22,4 °C y una máxima de 27,8 °C.

La zona norte del país mantendrá cielos parcialmente nublados, con lloviznas en las montañas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 17 °C y 24,8 °C, mientras que en Upala el termómetro marcará entre 22 °C y 32 °C.

La influencia del empuje frío continuará siendo el principal factor meteorológico, provocando vientos intensos y condiciones de lluvias localizadas en el Caribe, cordilleras y sectores del Valle Central. No se anticipan precipitaciones significativas en las regiones del Pacífico, con excepción de posibles lluvias dispersas en las montañas y costas del sur.

