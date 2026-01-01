Sucesos

Primer día del 2026 llegará con lluvias aisladas y vientos fuertes por empuje frío

Prepárese para cambios en el tiempo este jueves 1. ° de enero: el empuje frío N.° 8 generará ráfagas fuertes y lluvias en varias regiones del país

Por Silvia Ureña Corrales
Este jueves persistirá el viento fuerte por el empuje frío N.° 8, con lluvias localizadas en el Caribe y montañas del país. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

