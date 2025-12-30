Frío, vientos fuertes de hasta 100 km/h y lluvias intermitentes despedirán el 2025 en Costa Rica

Este miércoles 31 de diciembre, Costa Rica tendrá lluvias y vientos fuertes por el empuje frío N.° 8, según el IMN.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que de este miércoles 31 de diciembre, último día del año, Costa Rica experimentará condiciones ventosas y lluviosas producto del avance del empuje frío N.° 8 sobre Centroamérica y el mar Caribe.

Este sistema provocará vientos intensos, con ráfagas entre 50 y 75 km/h en el Valle Central, y hasta 100 km/h en el norte de Guanacaste y sectores montañosos de la cordillera de Talamanca.

El IMN también anticipó lluvias intermitentes a lo largo del día en las regiones del Caribe, la zona norte y sectores elevados del país, especialmente en las cordilleras de Guanacaste y el norte del Gran Área Metropolitana, donde la intensidad será menor.

En el Valle Central, se esperan cielos parcialmente nublados con lloviznas ocasionales y condiciones ventosas durante todo el día. En San José, la temperatura mínima será de 17,8 °C y la máxima de 21 °C.

En el Pacífico Norte, predominará un ambiente ventoso y parcialmente nublado. Liberia presentará temperaturas entre 20 °C y 32 °C, con ráfagas intensas en zonas montañosas.

El Pacífico Central tendrá poca nubosidad en la mañana y un cielo parcialmente nublado por la tarde. Quepos alcanzará los 31,5 °C, con una mínima de 21,3 °C.

El Pacífico Sur mostrará condiciones similares, con cielo despejado en la madrugada y nublados por la tarde. En Golfito, las temperaturas oscilarán entre 21,1 °C y 30 °C.

En el Caribe Norte, el cielo permanecerá mayormente nublado, con lluvias intermitentes desde la madrugada hasta la noche. Guápiles registrará una mínima de 23 °C y una máxima de 27 °C.

El Caribe Sur tendrá condiciones similares, con lluvias persistentes durante todo el día. En Limón, la temperatura mínima será de 22 °C y la máxima de 26,3 °C.

En la zona norte, se mantendrá el cielo mayormente nublado, con lluvias ocasionales y vientos fuertes en las montañas. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 16 °C y 23,1 °C.

El IMN destacó que la sensación térmica será más fría en sectores como San José, Cartago y Heredia, donde la nubosidad y el viento contribuirán a un ambiente más fresco durante la jornada.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 05:53 a. m. y se pondrá a las 05:26 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna llena.