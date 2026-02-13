Presunto sicario de Roberto Samcam irá seis meses a prisión preventiva

(La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía)/La Nación y La Prensa Nicaragua (Cortesía))

Asesinato en Roberto Samcam, disidente y exmilitar nicaragüense, en Moravia, Costa Rica. 19 de junio de 2025

Un joven de 22 años, identificado con los apellidos Carvajal Fernández, es el presunto responsable de ingresar a la vivienda del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, en Moravia, y ejecutar el homicidio el 19 de junio del 2025.

Este sujeto irá seis meses a prisión preventiva, según lo solicitó la Fiscalía Adjunta del Segundo Circuito Judicial de San José (Goicoechea) y ordenó un juzgado de esta misma localidad.

Carvajal se mantuvo prófugo desde setiembre del 2025, cuando agentes del Organismo de Investigación Judicial detuvieron a tres hombres y una mujer, como sospechosos de participar en el asesinato. Ese mismo día, la Policía Judicial informó de que el gatillero permanecía en fuga.

Este joven era buscado por las autoridades para presentarlo en la causa 25-001025-0053-PE, que se tramita por el delito de homicidio calificado.

Sospechoso de disparar contra Roberto Samcam está en fuga. Foto: OIJ (OIJ/cortesía)

Su detención se concretó el 10 de febrero, cuando oficiales de la Policía Municipal de San Isidro de Heredia dieron con él durante un recorrido preventivo.

Carvajal conducía un vehículo y habría mostrado una actitud sospechosa. Una vez que la policía inspeccionó sus documentos, constató que se trataba del presunto gatillero. Este sujeto viajaba junto a un hombre de apellidos Castro Stephens y en el vehículo transportaban una pistola, un fusil AR-15, cargadores, múltiples municiones, teléfonos celulares y un dron.

Por estos hechos, ambos serán juzgados mediante el procedimiento expedito de flagrancia, por lo que se les ordenó 15 días de prisión preventiva en la causa 26-121-1094-PE, la cual indaga el delito de portación ilegal de armas.

En el expediente que investiga específicamente el homicidio del exmilitar, figuran otros tres hombres que descuentan prisión preventiva y responden a los apellidos Chaves Medina, Orozco González y Robles Salas.

La mujer, también imputada, no cumple medidas cautelares, puesto que su participación en los hechos habría sido menor, según explicó el Ministerio Público.