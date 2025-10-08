Sucesos

Prepárese para un jueves caluroso y lluvioso en Costa Rica: tormentas afectarán varias regiones

Tormentas eléctricas y aguaceros marcarán el clima en Costa Rica, especialmente en las regiones del Pacífico

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Cielo nublado, lluvias intensas y tormentas eléctricas afectarán Costa Rica este jueves, según el IMN (Jeffrey Zamora R)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGclimaclima en Costa RicaIMN
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.