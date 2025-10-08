Prepárese para un jueves caluroso y lluvioso en Costa Rica: tormentas afectarán varias regiones

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este jueves 9 de octubre el tiempo en Costa Rica estará marcado por condiciones lluviosas en gran parte del territorio nacional.

El pronóstico señala que la zona de convergencia intertropical, el fuerte calentamiento matutino, la entrada de brisas marinas y la inestabilidad en niveles altos de la atmósfera influirán en el desarrollo de las precipitaciones.

Durante la madrugada y la mañana, el cielo presentará nubosidad entre poca y parcial, con algunos chubascos costeros en el Pacífico Sur. A partir del mediodía, las lluvias se intensificarán, acompañadas por tormentas eléctricas principalmente en las regiones del Pacífico. En menor grado, el Valle Central, la zona norte y sectores del Caribe también enfrentarán precipitaciones.

En el Valle Central, se anticipan aguaceros dispersos con tormentas eléctricas durante la tarde. San José experimentará una temperatura mínima de 18,3 °C y una máxima de 28,4 °C, con cielos nublados en la noche y lluvias débiles.

En el Pacífico Norte, predominará el cielo parcialmente nublado durante la mañana. Por la tarde y noche, se pronostican lluvias costeras y tormentas eléctricas. Liberia alcanzará los 34,1 °C, mientras que la mínima será de 21,9 °C.

El Pacífico Central presentará un aumento en la nubosidad conforme avance el día. Se anticipan aguaceros vespertinos, con tormentas localizadas. En Quepos, las temperaturas oscilarán entre 23,7 °C y 31,1 °C.

En el Pacífico Sur, habrá posibilidad de chubascos aislados desde la madrugada, los cuales se intensificarán en la tarde con tormentas. En Golfito, se esperan temperaturas entre 22,9 °C y 33,6 °C.

En la región del Caribe Norte, el cielo estará mayormente despejado en la mañana, pero durante la tarde se desarrollarán nublados con lluvias en las zonas montañosas. Guápiles tendrá una mínima de 21,6 °C y una máxima de 30,3 °C.

El Caribe Sur mantendrá condiciones similares, con poca nubosidad en la primera mitad del día y posibles aguaceros aislados en las montañas por la tarde. Limón reportará temperaturas entre 22,5 °C y 31,4 °C.

En la zona norte, el cielo pasará de poco nublado a mayormente cubierto, con aguaceros dispersos y tormentas por la tarde. Ciudad Quesada registrará una mínima de 17,2 °C y una máxima de 28 °C.

Efemérides

En San José, la salida del sol ocurrirá a las 05:25 a. m. y la puesta será a las 05:22 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto menguante

