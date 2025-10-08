Cortes de luz en Puntarenas, Limón, Guanacaste, Alajuela y Cartago este jueves: tome nota de los horarios

Vecinos de 13 sectores del país quedarán sin electricidad este jueves 9 de octubre por trabajos programados del ICE. Fotografía José Cordero

Vecinos de distintos cantones del país deben prepararse para una serie de cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) este jueves 9 de octubre de 2025.

Los trabajos afectarán comunidades en Puntarenas, Limón, Guanacaste, Alajuela y Cartago.

En el cantón de Coto Brus, en Agua Buena de Puntarenas, las zonas cercanas a Copa Buena y alrededores experimentarán una interrupción del servicio de 7 a.m. a 1 p.m. por cambio de postes.

En esa misma localidad, pero en los alrededores del parque de Copa Buena, se realizará una reubicación de línea, de 1 p.m. a 4 p.m.

También en Puntarenas, Boruca, en Buenos Aires, quedará sin electricidad desde las 7 a.m. hasta la 1 p.m., por trabajos de mantenimiento en Finca Alajuela y Finca Puntarenas. Situación similar se repetirá en Parrita (sector de Barbudal), Savegre (Matapalo por la plaza) y Laurel (Bambito, en Corredores), los tres de 8 a.m. a 1 p.m.

En Limón, los cortes se presentarán en Pocora Sur y Quebrada Honda, en el cantón de Siquirres, donde el servicio se suspenderá de 8 a.m. a 3 p.m. por mantenimiento. Asimismo, en Sixaola, hasta el puente Vizcaya, se interrumpirá la electricidad durante el mismo horario por poda de árboles.

En la provincia de Guanacaste, el distrito central de Liberia será afectado en Tres Marías y Los Bomberos, también por labores de mantenimiento y poda de árboles, de 8 a.m. a 1 p.m. Un segundo corte en el mismo horario se aplicará desde Tres Marías hasta Bomberos, por trabajos similares.

En Alajuela, la comunidad de Zaragoza de Palmares sufrirá una interrupción eléctrica de 8 a.m. a 1 p.m. debido al cambio de un poste dañado.

En Cartago, los trabajos de mantenimiento impactarán zonas de Orosi, en el cantón de Paraíso, específicamente Altos Los Rivera, Altos de Media Libra, Río Claro y Navarro del Socorro, con corte de 8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Finalmente, en Guápiles, distrito de Río Jiménez en Pococí, se realizará una reubicación de línea en Carambola (calle Finca Modelo), entre 9 a.m. y 1 p.m.

Para más información y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/