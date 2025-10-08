El País

Cortes de luz afectarán Alajuelita, Curridabat y Aserrí este jueves por trabajos de la CNFL

Cortes de luz programados en Alajuelita, Curridabat y Aserrí este jueves 9 de octubre debido a trabajos de la CNFL. Revise si su zona se verá afectada

Por Silvia Ureña Corrales
La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este jueves en sectores de Alajuelita, Curridabat y Aserrí por obras y mantenimiento. (Gemini/Gemini)







