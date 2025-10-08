Cortes de luz afectarán Alajuelita, Curridabat y Aserrí este jueves por trabajos de la CNFL

La CNFL suspenderá el servicio eléctrico este jueves en sectores de Alajuelita, Curridabat y Aserrí por obras y mantenimiento.

Vecinos de distintos sectores de San José enfrentarán cortes de electricidad programados este jueves 9 de octubre, debido a trabajos de mantenimiento, construcción y proyectos empresariales realizados por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

En el distrito de Concepción de Alajuelita, el servicio eléctrico se suspenderá entre 8 a. m. y 3 p. m., por labores de cambio de conductor secundario en la red de distribución.

La interrupción abarcará el sector ubicado 400 metros al sur, 150 metros al oeste y 150 metros al sur de la Plaza Concepción Abajo. Se verán afectadas principalmente casas de habitación.

En el cantón de Curridabat, la suspensión del servicio será más prolongada: de 7:30 a. m. a 5 p. m., para ejecutar traslado de acometidas como parte de un proyecto empresarial.

El corte se aplicará desde el comercio AutoClean CR, 200 metros al sur sobre Calle 91, hasta el comercio Petasis, incluyendo parcialmente avenida 44.

Entre los puntos de referencia afectados están:

Auto Clean CR

Funeraria Parroquial de Curridabat

Iglesia de Curridabat

Municipalidad de Curridabat

Escuela Social Juan Veintitrés S.A.

Tecnología e Ingeniería Verde S.A.

Droguería Central Pet S.A.

Viviendas particulares

También se programó un corte en el barrio Santa Rita de Aserrí, de 8 a. m. a 3 p. m., por trabajos de mantenimiento preventivo en la red eléctrica.

Este corte afectará viviendas particulares dentro del sector mencionado.

Para más detalles sobre las zonas involucradas o para consultar otras interrupciones del servicio eléctrico, puede visitar el sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones