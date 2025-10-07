El País

Cortes de luz afectarán zonas de San José y Heredia este miércoles: tome nota de los detalles

Prepárese para los cortes de luz de este miércoles 8 de octubre: conozca las zonas de San José, Santa Ana y Heredia que quedarán sin servicio por horas

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Este 8 de octubre habrá cortes de luz en San Pedro, Santa Ana y Heredia por proyectos y mantenimiento de la CNFL. Afectarán viviendas y empresas. Fotos: Mayela López (Mayela López)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCCortes de luzCortesCNFL
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.