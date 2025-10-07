Cortes de luz afectarán zonas de San José y Heredia este miércoles: tome nota de los detalles

Este 8 de octubre habrá cortes de luz en San Pedro, Santa Ana y Heredia por proyectos y mantenimiento de la CNFL. Afectarán viviendas y empresas. Fotos: Mayela López

Los cortes de luz programados por la CNFL impactarán este miércoles 8 de octubre a varios sectores de San José y Heredia, debido a trabajos de instalación, mantenimiento y relocalización de infraestructura eléctrica.

Las interrupciones se realizarán entre las 7:30 a. m. y las 5 p. m., dependiendo del sector afectado.

En San Pedro, los trabajos iniciarán a las 7:30 a. m. y se extenderán hasta las 5 p. m. Se realizará la instalación de un nuevo conductor, afectando parcialmente el suministro eléctrico en zonas altamente transitadas y comerciales.

El corte incluye los alrededores de Apartamentos Lourdes hasta la Universidad Latina, así como desde las Residencias Estudiantiles UCR hasta la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. También se verán afectadas parcialmente las Calles 67A, 69, 73 y 73A.

Entre los sitios reconocidos que quedarán sin luz se encuentran:

Universidad Latina (Edificios B, C y Campus Creativo)

UCR, Colegio Calasanz, EBAIS Vargas Araya y Lourdes

Plaza Latina, Laname, Veterinaria Muñoz y Nanne

Negocios como Poke To Go, Family Pizza, Soda Moyita, Auto Lavado JyS y varios apartamentos

Municipalidad de Montes de Oca, Ministerio de Economía

Millicom, Ferretería Muñoz y Nanne S.A., Liberty Telecomunicaciones, entre otras

En el distrito de Jesús, Santa Bárbara, el servicio se suspenderá entre las 8 a. m. y las 4 p. m. debido a labores de relocalización de postería. El corte abarca la zona desde la Escuela Alfredo Volio Jiménez 500 metros al norte.

Entre los sitios referenciales afectados están:

Planta Birri Pipasa, Eco Ford, Expo Flora

Supermercado Súper Messie, Floristería Birri, El Dulce Gusto

CEN Birri, Salón Fabis, Casa de Oración, Ragua

En el distrito de Río Oro, Santa Ana, específicamente en Calle Cebadilla, los cortes irán desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. La suspensión es total en esta zona y responde a obras por contrato de redes eléctricas.

El corte abarca desde el Fresh Market hacia el sur, así como de Abastecedor La Popular al oeste, incluyendo Calle La Colina, Calle Rivera y Cebadilla Arriba.

En el caso de Flores y San Joaquín de Heredia, la CNFL realizará mantenimiento preventivo en la red de media tensión. El corte se efectuará entre las 8 a. m. y las 4 p. m., desde la salida del Patio Porrosati hasta las cuchillas 6237, frente a Bodegas Santiago 525.

Este corte afecta a clientes industriales como:

Distribuidora de Alimentos Diproa

Transportes Intercargo S.A.

Industrias Los Patitos S.A.

Importaciones Santiago 525 S.A.

Para más detalles sobre suspensiones programadas, puede ingresar al sitio oficial de la CNFL: https://www.cnfl.go.cr/servicios/autogestion/suspensiones