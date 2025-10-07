Cortes de luz del ICE afectarán Guanacaste, Puntarenas y Limón este miércoles

El ICE aplicará cortes de luz este 8 de octubre en zonas de Guanacaste, Puntarenas y Limón por trabajos en la red eléctrica.

Este miércoles 8 de octubre, distintas zonas de Guanacaste, Puntarenas y Limón experimentarán cortes de luz programados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Las interrupciones eléctricas se deben a labores de mantenimiento preventivo, reubicación de infraestructura y poda de árboles en sectores específicos.

En Guanacaste, la comunidad de Nosara, ubicada en el cantón de Nicoya, tendrá dos suspensiones. La primera afectará un sector de Playa Pelada, desde las 7:30 a.m. hasta la 1:30 p.m.

La segunda abarcará las localidades en Nosara de San Pedro, San Martín y El Carmen, en el mismo distrito, con una interrupción que iniciará a las 8 a.m. y finalizará a las 2 p.m.

En Puntarenas, se reportan tres cortes. En el cantón de Buenos Aires, el caserío de Vueltas de Potrero Grande estará sin servicio entre las 7:59 a.m. y la 1 p.m., debido a la reubicación de una línea.

Mientras tanto, en Coto Brus, el barrio Tanque de Meta Ponto, en Agua Buena, sufrirá una suspensión desde las 8 a.m. hasta las 11 a.m. Por su parte, en Cobano, específicamente en Santa Teresa, se realizará mantenimiento eléctrico de 9 a.m. a 3 p.m.

También se realizará un corte en Parrita, sobre la costa del Pacífico central. La localidad de Esterillos Oeste Rancho Nuevo no contará con el servicio entre las 9 a.m. y la 1 p.m., por trabajos de mantenimiento.

En el Caribe sur, la comunidad de Recta Yolillal, en el distrito de Sixaola, cantón de Talamanca, Limón, tendrá una interrupción prolongada por poda de árboles. El servicio será suspendido desde las 8 a.m. hasta las 3 p.m.

Para más información y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial del ICE:https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/