Cortes de luz afectarán sectores de Guanacaste, Limón, Puntarenas y Cartago este martes: vea los horarios y zonas

El ICE suspenderá el servicio eléctrico en Pococí, Siquirres y Turrialba este fin de semana por mantenimiento y poda.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en varias comunidades del país este martes 7 de octubre, debido a trabajos programados de mantenimiento, reubicación de líneas y poda de árboles.

Los cortes afectarán zonas de las provincias de Guanacaste, Limón, Puntarenas y Cartago, entre las 7 a. m. y las 4 p. m., dependiendo de cada localidad.

En el cantón de Nicoya, Guanacaste, se interrumpirá el servicio en Nosara, específicamente en el sector de la entrada de Santa Marta, entre las 7 a. m. y las 9 a. m.

En Guácimo, Limón, los cortes se extenderán desde las 8 a. m. hasta las 4 p. m. en los sectores de Barrio Canadá, Urbanización Los Colegios, Las Aralias, Guaira, Cementerio y San Luis, debido a trabajos de mantenimiento preventivo.

También en Limón, pero en el cantón de Talamanca, se realizará poda de árboles en el sector de Recta Yolillal en Sixaola, desde las 8 a. m. hasta las 3 p. m.

En la provincia de Puntarenas, se llevarán a cabo dos cortes en el cantón de Coto Brus, distrito de Agua Buena. El primero afectará Calle Chaves, en Campo Tres, entre las 8 a. m. y las 11 a. m. El segundo, también en Campo Tres, está programado desde la 1 p. m. hasta las 4 p. m., ambos por reubicación de líneas.

Por último, en el distrito de Cachí, cantón de Paraíso, Cartago, se realizará el cambio de un poste dañado en la comunidad de Urasca Viejo, donde el corte se extenderá de 8:30 a. m. a 2 p. m.

El ICE recomienda tomar las precauciones necesarias para proteger los equipos eléctricos sensibles y planificar las actividades diarias considerando estas interrupciones.

Para más información y actualizaciones, puede consultar el sitio oficial del ICE: https://www.iceelectricidad.com/wps/portal/electricidad/Hogar/suspensiones-electricas/suspensiones-programadas/