Sucesos

Prepárese para las lluvias que alcanzarán la mayor parte de Costa Rica este domingo

El patrón atmosférico mantendrá condiciones inestables este domingo. Conozca cuáles regiones tendrán más lluvias, las temperaturas previstas y qué espera el IMN para el resto de la jornada

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Por Silvia Ureña Corrales
Una jornada marcada por vientos alisios acelerados y condiciones variables de lluvia en distintas regiones del país. El Valle Central tendrá cielos parcialmente nublados, mientras el Caribe y el Pacífico Sur enfrentan lluvias dispersas y posibles tormentas por la tarde.
El domingo estará marcado por nubosidad, lluvias y tormentas en varias regiones del país, con mayor intensidad durante la tarde y noche. (Canva/Canva)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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