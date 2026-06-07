Prepárese para las lluvias que alcanzarán la mayor parte de Costa Rica este domingo

El domingo estará marcado por nubosidad, lluvias y tormentas en varias regiones del país, con mayor intensidad durante la tarde y noche.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informa que este domingo 7 de junio las condiciones atmosféricas permanecerán inestables en Costa Rica debido a la influencia de la zona de convergencia intertropical y la cercanía de un sistema de baja presión en el océano Pacífico. Ambos factores aportarán humedad y favorecerán la ocurrencia de lluvias en distintos sectores del territorio nacional.

Según el pronóstico del IMN, desde las primeras horas del día predominarán los cielos mayormente nublados y las precipitaciones en sectores del Pacífico. Durante la tarde, las lluvias se extenderán hacia el resto del país y podrían mantenerse durante la noche.

En el Valle Central, la jornada iniciará con abundante nubosidad. Durante la tarde y la noche se esperan lluvias bajo condiciones nubladas. En San José, la temperatura mínima será de 18,7 °C y la máxima alcanzará 23,9 °C.

El Pacífico Norte presentará cielos nublados desde la madrugada, con posibilidad de lluvias aisladas en las primeras horas. En la tarde aumentará la actividad lluviosa y las precipitaciones continuarán durante la noche. Liberia registrará una temperatura mínima de 22,1 °C y una máxima de 34,6 °C.

Para el Pacífico Central, el IMN prevé nubosidad persistente y lluvias ocasionales desde la mañana. En la tarde podrían desarrollarse aguaceros aislados acompañados de tormenta. Parrita tendrá una temperatura entre 17,3 °C y 30,4 °C.

En el Pacífico Sur, las condiciones serán similares. Habrá nubosidad abundante y posibilidad de lluvias desde temprano. Durante la tarde se estiman precipitaciones aisladas y tormentas en algunos sectores. Golfito registrará una mínima de 21 °C y una máxima de 28,5 °C.

El Caribe Norte mantendrá cielos mayormente nublados. Las lluvias aparecerán durante la mañana y, en horas vespertinas, se desarrollarán aguaceros y tormentas en zonas montañosas. Guápiles tendrá temperaturas entre 22,9 °C y 29,5 °C.

En el Caribe Sur, la nubosidad dominará gran parte del día. Las lluvias matutinas darán paso a precipitaciones y tormentas en sectores montañosos durante la tarde. Limón alcanzará una temperatura mínima de 23,2 °C y una máxima de 28,6 °C.

La zona norte también experimentará condiciones inestables. Se esperan lluvias ocasionales durante la mañana y aguaceros con tormenta en áreas montañosas durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 17,7 °C y una máxima de 28,9 °C.

El IMN señala que la humedad disponible en la atmósfera favorecerá la persistencia de las precipitaciones en varias regiones del país, por lo que recomienda mantenerse atento a las actualizaciones oficiales del pronóstico.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:15 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:55 p. m. La Luna saldrá a las 11:38 p. m. y se dirigirá hacia la fase de cuarto menguante.