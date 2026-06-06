Sucesos

IMN alerta sobre posible desarrollo ciclónico y riesgo de lluvias fuertes este sábado

El fenómeno mantiene condiciones favorables para lluvias intensas, tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento en varias regiones del país durante las próximas horas

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Por Silvia Ureña Corrales
Lluvias, tormentas y vientos fuertes afectarán varias regiones del país este fin de semana, mientras aumenta la vigilancia sobre una posible baja presión.
Lluvias, tormentas y vientos fuertes afectarán varias regiones del país este fin de semana, mientras aumenta la vigilancia sobre una posible baja presión. (IMN /IMN)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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