IMN alerta sobre posible desarrollo ciclónico y riesgo de lluvias fuertes este sábado

Lluvias, tormentas y vientos fuertes afectarán varias regiones del país este fin de semana, mientras aumenta la vigilancia sobre una posible baja presión.

Costa Rica enfrentará condiciones atmosféricas inestables durante este fin de semana debido a la permanencia de la zona de convergencia intertropical sobre el territorio nacional, informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) este sábado 6 de junio.

La entidad indicó que el fenómeno aporta humedad e inestabilidad, factores que favorecen la ocurrencia de lluvias de intensidad variable en diferentes regiones del país. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana no se han registrado precipitaciones significativas, mientras que para la tarde se espera el desarrollo de tormentas eléctricas.

Además, el IMN señaló que las condiciones siguen siendo favorables para el desarrollo de una baja presión en el sector marítimo cercano al Pacífico centroamericano. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene una probabilidad del 60% de que este sistema evolucione a depresión tropical en los próximos siete días.

Para la tarde de este sábado, el pronóstico contempla aguaceros con tormenta eléctrica a lo largo de las cordilleras del país. También prevé lluvias de moderada intensidad en sectores de la costa pacífica, así como en partes bajas de Guanacaste y la zona norte.

Según el informe, los acumulados de lluvia oscilarán entre 40 mm y 80 mm en términos generales. Sin embargo, cerca de la Cordillera de Guanacaste podrían superarse los 100 mm entre la tarde y las primeras horas de la noche.

El IMN también advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento fuertes en el Pacífico Norte, el Valle Central, la península de Nicoya y zonas montañosas. En sectores aislados, estas ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 80 km/h, especialmente cerca de núcleos de tormenta.

Las autoridades pidieron especial atención en las cuencas de la zona norte, Pacífico Sur y Caribe, donde los niveles de saturación del suelo se mantienen entre moderados y elevados debido a las lluvias recientes.

Entre las recomendaciones emitidas destacan la vigilancia en zonas propensas a inundaciones, la precaución ante posibles crecidas de quebradas y problemas en sistemas de alcantarillado, así como la búsqueda de refugio seguro en caso de tormentas eléctricas o fuertes ráfagas de viento.