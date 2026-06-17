Posponen de nuevo audiencia por desaparición de Christian Tijerino; madre de víctima asegura que lleva ‘seis años en tortura’

Christian Tijerino López desapareció el 18 de febrero de 2020 en Guanacaste. La audiencia preliminar del caso prevista para este 15 de junio, fue trasladada para setiembre.

La audiencia preliminar en donde se definirá si la causa por la desaparición del joven Christian Tijerino López, irá o no a juicio, sufrió un nuevo retraso.

De acuerdo con un documento al que tuvo acceso La Nación, el Juzgado Penal de Liberia comunicó el viernes 12 de junio a la familia del ofendido y a los abogados de los sospechosos, que la diligencia fue reprogramada. El dato también fue verificado por la oficina de prensa de la Corte.

La audiencia estaba prevista para desarrollarse desde este lunes 15 y hasta el miércoles 17 de junio a las ocho de la mañana en ese despacho. “Vistas las solicitudes de cambio de señalamiento que presentan los licenciados Minor Gonzalez Gonzalez y Javier Campos Villegas, se ordena dejar sin efecto audiencia preliminar”, detalla la nueva citación.

Tijerino desapareció el 18 de febrero de 2020 en la ruta entre Bagaces y Liberia. La Policía ubicó el vehículo del ofendido en Bagaces y tras múltiples diligencias que incluyeron búsquedas en los canales de riego de Cañas y una propiedad cerca del campo de aterrizaje de Tamarindo en Santa Cruz, hasta el momento se desconoce su paradero.

Un hombre de apellidos Ugarte Villalobos y otro apellidado Woodley Britton, hijo de la diputada de la diputada oficialista Esmeralda Britton, son los sospechosos en este caso.

Martha Patricia Seiberth, madre de Tijerino lamentó que una vez más tenga que esperar para saber qué pasará con esta causa, cuya audiencia preliminar ya ha sido suspendida en otras ocasiones, “seis años en esta tortura”, expresó la mujer desde California, Estados Unidos, mediante un mensaje de WhatsApp.

En noviembre de 2020 el Organismo de Investigaciń Judicial (OIJ), detuvo a tres hombres sospechosos en esta causa: uno de ellos, de apellido Fallas, quien fue sobreseído posteriormente; mientras que Ugarte Villalobos, de 34 años y Woodley Britton (33), los dos últimos permanecen apegados al proceso.

“Lo que ha pasado es que cada seis meses se cancela la audiencia”, aseguró Seibert días antes de conocerse este nuevo retraso.“Así han pasado seis años en total. Lo que han estado haciendo es encubriendo a los (posibles) criminales”, lamentó la mujer.

El juzgado trasladó las nuevas fechas de la audiencia preliminar para celebrarse del 21 al 25 de setiembre a las 8:00 a. m. a 4:30 p. m. “Se le hace ver a la defensa que si tiene interés en proponer una solución alternativa deberá procurar que sus defendidos comparezcan a la audiencia aquí convocada”, se lee en el documento judicial.