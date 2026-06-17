Sucesos

Posponen de nuevo audiencia por desaparición de Christian Tijerino; madre de víctima asegura que lleva ‘seis años en tortura’

Audiencia preliminar se aplazó tras solicitudes de abogados

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Por Christian Montero
Christian Tijerino López desapareció el 18 de febrero de 2020 en Guanacaste. La audiencia preliminar del caso prevista para este 15 de junio, fue trasladada para setiembre. ( Christian Tijerino López)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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