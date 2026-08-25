Sucesos

¿Por qué Cartago dejó de ser una provincia tranquila? La explicación de la violencia, según OIJ

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó el escenario actual que enfrenta Cartago

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Por Cristian Mora
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Cartago
Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que Cartago atraviesa una reconfiguración de grupos criminales, con disputas por territorios que contribuyen a los recientes hechos de violencia. (La Nación/La Nación)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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