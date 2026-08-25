¿Por qué Cartago dejó de ser una provincia tranquila? La explicación de la violencia, según OIJ

Michael Soto, director interino del OIJ, explicó que Cartago atraviesa una reconfiguración de grupos criminales, con disputas por territorios que contribuyen a los recientes hechos de violencia.

Cartago, históricamente percibida como una provincia tranquila, enfrenta un aumento de los homicidios y una reconfiguración de los grupos criminales que operan en su territorio, un fenómeno que, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ayuda a explicar los recientes episodios de violencia.

Michael Soto, director interino del OIJ, se refirió este lunes a las razones detrás del cambio en la dinámica criminal de Cartago. Lo hizo durante una conferencia de prensa conjunta con el Ministerio de Seguridad Pública, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Municipalidad de Cartago, convocada ante los recientes homicidios, balaceras y enfrentamientos registrados en la provincia.

Según Soto, actualmente existe una reconfiguración del territorio entre estructuras criminales, con grupos que buscan posicionarse o mantener espacios para desarrollar actividades relacionadas principalmente con el narcomenudeo.

Ese proceso ha generado disputas entre organizaciones y episodios de violencia, en un escenario en el que el OIJ tiene identificados cinco grupos: Los Piruchos, Los Maruja, Los Gordo Julio, Los Gery y Los Chacales.

Reconfiguración de grupos criminales en Cartago

La explicación de Soto apunta a que el escenario no responde simplemente a la aparición de hechos violentos aislados, sino a cambios en la conformación y distribución de las estructuras delictivas.

Los golpes policiales contra determinadas estructuras pueden abrir espacios que otros grupos criminales intentan ocupar, lo que provoca nuevas disputas por el control territorial.

En ese contexto, los movimientos dentro de esos grupos y los enfrentamientos entre ellos pueden traducirse en hechos violentos conforme intentan ocupar o defender determinadas zonas.

“Tal vez aquí es muy llamativo en Cartago porque Cartago es Cartago, en el sentido de que es una zona típicamente muy tranquila. Pero este fenómeno lo hemos visto, lo estamos viendo en este momento en Batán y Carrandí, lo estamos viendo en Limón cantón central, lo estamos viendo en algunas partes de Guanacaste”, explicó Soto.

“Todos los grupos se están reacomodando. Entonces, estamos de alguna manera siendo víctimas de nuestro propio éxito. El desestructurar implica conflicto porque alguien quiere pugnar por ese territorio”, añadió.

Cartago registra 51 homicidios

La transformación descrita por el OIJ también se refleja en las estadísticas de homicidios.

Según las cifras de la Policía Judicial, al martes 25 de agosto, Cartago acumula 51 homicidios, 13 más que en el mismo periodo del año anterior.

La situación motivó un reforzamiento de las acciones de Seguridad Pública y el OIJ. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que se desplegaron más de 120 policías, además de vehículos, motocicletas, unidades caninas y apoyo aéreo mediante un helicóptero.

Las autoridades mantienen una cantidad importante de recursos en Cartago centro, Oreamuno, Paraíso, La Unión y El Guarco, mientras buscan a personas relacionadas con estructuras criminales de la provincia.

Violencia quedó expuesta durante los últimos días

La conferencia se realizó después de varios hechos violentos que pusieron el foco sobre la situación de seguridad en Cartago.

El viernes, dos hombres se atrincheraron en una vivienda del proyecto Manuel de Jesús Jiménez y dispararon contra agentes judiciales, dejando a un funcionario del OIJ herido en un pie. Tras la entrega de los sospechosos, las autoridades decomisaron, entre otras armas, un AK-47 y un AR-15. Durante la conferencia, Soto indicó que uno de los detenidos es investigado por su presunta relación con seis homicidios recientes. El OIJ busca establecer si actuaba como integrante de una estructura o si recibía dinero para cometer los crímenes. Dos días después, el domingo, se registraron otros dos homicidios en hechos separados: un joven de 23 años murió en Paraíso y otro hombre, de 26 años, fue asesinado en Cocorí de Aguacaliente.

Cristian Mora Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella. Opens in new window