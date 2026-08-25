Sucesos

Cinco bandas están detrás de la violencia en Cartago, según OIJ: conozca cuáles son

Policía Judicial les atribuyó parte de la violencia a disputas territoriales y por narcomenudeo

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Por Redacción de La Nación
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OIJ realiza allanamientos por tentativa de homicidio.
El OIJ identificó cinco bandas que generan violencia en Cartago, en medio de disputas territoriales y por actividades de narcomenudeo. (OIJ/OIJ)







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OIJCartagoBandas criminalesViolencia en Cartago

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