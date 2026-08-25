Cinco bandas están detrás de la violencia en Cartago, según OIJ: conozca cuáles son

El OIJ identificó cinco bandas que generan violencia en Cartago, en medio de disputas territoriales y por actividades de narcomenudeo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó cinco grupos criminales que operan en Cartago y que, según las autoridades, están relacionados con la violencia que enfrenta la provincia.

Se trata de Los Piruchos, Los Maruja, Los Gordo Julio, Los Gery Los Chacales, según informó Michael Soto, director interino del OIJ, durante una conferencia de prensa realizada este lunes para abordar la situación de seguridad en Cartago.

En paralelo, el Ministerio de Seguridad Pública mantiene entre sus objetivos la localización de 14 personas con órdenes de captura, relacionadas con grupos criminales que operan en la provincia.

Las autoridades explicaron que detrás de parte de la violencia existe un reacomodo de estructuras criminales, acompañado por disputas relacionadas con el control de territorios y el narcomenudeo.

Según las cifras del OIJ, al martes 25 de agosto, Cartago acumula 51 homicidios, 13 más que en el mismo periodo del año anterior.

Cinco grupos bajo la lupa del OIJ

Durante la conferencia, Soto enumeró las cinco estructuras que las autoridades tienen identificadas:

Los Piruchos

Los Maruja

Los Gordo Julio

Los Gery

Los Chacales

El director interino del OIJ señaló que estos grupos atraviesan procesos de reacomodo y que las disputas entre estructuras criminales tienen incidencia en los hechos violentos registrados en la provincia.

La situación llevó a Seguridad Pública y al OIJ a reforzar su intervención en diferentes zonas de Cartago. El ministro de Seguridad, Gerald Campos, informó que desde la semana anterior mantienen desplegados más de 120 policías, además de vehículos, motocicletas, un helicóptero y unidades caninas.

La presencia policial se ha reforzado principalmente en Cartago centro, Oreamuno, Paraíso, La Unión y El Guarco, donde, según Campos, existe una cantidad importante de recursos policiales.

Policía busca a 14 personas

Otro de los objetivos de las autoridades es ubicar a 14 personas que cuentan con órdenes de captura y que están relacionadas con grupos criminales en Cartago.

El ministro de Seguridad, Gerald Campos, reveló los nombres y a la presunta estructura criminal a la que pertenecerían.

Persona buscada Grupo señalado por Campos Jefferson Medrano Chavarría Los Maruja Jorge Esquivel Ramírez Los Maruja Antony Serrano Chávez Los Maruja Deylan Monestel Bonilla Los Maruja Jeremy Quirós Quesada Los Maruja Joshua Quirós Rosales Los Maruja Carolina Loria Solís Los Gery Ariel Loria Solís Los Gery Joshua Solano Miranda Los Gery Franyel Pérez Cordero Los Gery Axel Zúñiga Durán Los Gery Rudy Sánchez Serrano Gordo Julio Marvin Alvarado Quirós Sector de El Guarco; las autoridades no indicaron una banda específica “Jota” Los Chacales; identidad sin determinar

Violencia se intensificó en los últimos días

Los anuncios se produjeron después de varios episodios violentos registrados en Cartago.

El viernes, dos sujetos se atrincheraron en una vivienda del proyecto Manuel de Jesús Jiménez y dispararon contra los agentes que participaban en un operativo. Uno de los funcionarios del OIJ recibió un disparo en un pie.

Tras varias horas de negociación, los sospechosos se entregaron. En la vivienda, las autoridades encontraron armas de alto poder, entre ellas un AK-47 y un AR-15, además de pistolas, municiones y un cargador tipo caracol.

Durante la conferencia del lunes, Soto actualizó además la situación de uno de los sospechosos detenidos y aseguró que actualmente el OIJ lo vincula con seis homicidios ocurridos en los últimos días. La Policía Judicial investiga si actuaba como parte de una estructura criminal o si habría recibido dinero para cometer esos hechos. La violencia continuó el domingo. En Paraíso, un joven de 23 años murió y otro hombre resultó gravemente herido en un ataque con arma de fuego. Horas después, en Cocorí de Aguacaliente, un hombre de 26 años fue asesinado cuando se desplazaba en motocicleta.