Sucesos

Estas son las cinco zonas de Cartago donde Seguridad Pública y OIJ concentrarán operativos contra el crimen

Autoridades anunciaron el reforzamiento tras recientes homicidios, balaceras y enfrentamientos

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Por Cristian Mora
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Los Maruja, allanamientos desarticular grupo por parte de PCD
Seguridad Pública y el OIJ concentrarán sus operativos en cinco zonas de Cartago, en medio de recientes homicidios, balaceras y enfrentamientos registrados en la provincia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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