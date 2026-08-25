Estas son las cinco zonas de Cartago donde Seguridad Pública y OIJ concentrarán operativos contra el crimen

Seguridad Pública y el OIJ concentrarán sus operativos en cinco zonas de Cartago, en medio de recientes homicidios, balaceras y enfrentamientos registrados en la provincia.

El Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reforzarán la presencia e intervención policial en cinco zonas de Cartago, ante los recientes hechos violentos y la actividad de grupos criminales en la provincia.

Se trata de Cartago centro, Oreamuno, Paraíso, La Unión y El Guarco, según informaron las autoridades durante una conferencia de prensa realizada el lunes, convocada para referirse a la situación de seguridad en la provincia y a las acciones que desarrollarán ambas instituciones.

La comparecencia se produjo después de varios hechos violentos registrados en Cartago durante los últimos días, entre ellos homicidios, balaceras y enfrentamientos.

El viernes, dos sujetos se atrincheraron en una vivienda del proyecto Manuel de Jesús Jiménez, desde donde dispararon contra oficiales que participaban en un operativo para detenerlos.

Un agente del OIJ recibió un disparo en un pie. Posteriormente se informó que se encontraba fuera de peligro.

Tras varias horas de negociación, fueron detenidos dos hombres de apellidos Quesada, de 30 años, y Matamoros, de 21, a quienes las autoridades vinculan con al menos cinco homicidios recientes en Cartago. También fueron detenidos dos menores de 16 y 17 años.

Además, el domingo se registraron dos homicidios en hechos separados. Uno ocurrió en Paraíso, donde un joven de 23 años murió y otro hombre resultó gravemente herido en un ataque con arma de fuego. El segundo se produjo en Cocorí de Aguacaliente, donde un hombre de 26 años fue asesinado cuando se desplazaba en motocicleta.

En ese contexto, el ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, informó que desde la semana anterior se mantiene un despliegue de más de 120 policías, además de vehículos, motocicletas, un helicóptero y unidades caninas.

Las autoridades indicaron que el trabajo conjunto con el OIJ busca contener la violencia y detener a personas vinculadas con estructuras criminales, para lo cual se definieron como prioritarias las cinco zonas mencionadas.

El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que las investigaciones han permitido identificar cinco grupos criminales que operan en Cartago: Los Piruchos, Los Maruja, Los Gordo Julio, Los Guery y Los Chacales. Según Soto, existe un reacomodo de estas estructuras relacionado con disputas territoriales y actividades de narcomenudeo.

Además, Seguridad Pública informó que mantiene como objetivo la localización de 14 personas con órdenes de captura, a quienes las autoridades relacionan con grupos criminales de la provincia.