Por evitar un barreal, adulta mayor de 93 años muere y su hija es hospitalizada al caer a un río

Una mujer adulta mayor de 93 años falleció y su hija de 68 años resultó herida tras caer ambas a un río desde una altura aproximada de cinco metros, en el sector de Naranjo de Juan Viñas, cantón de Jiménez, en Cartago.

La emergencia fue reportada alrededor de las 12:21 p. m., luego de que se reportara la precipitación en caída libre de dos personas mientras caminaban por una zona de cafetales.

Según versiones preliminares, ambas mujeres intentaron evitar un tramo con barro cuando perdieron el equilibrio y cayeron al cauce ubicado varios metros más abajo. Tras el accidente se dio aviso inmediato a los cuerpos de emergencia, entre ellos la Cruz Roja Costarricense y el Cuerpo de Bomberos.

Este sería el barrial que las mujeres intentaron evitar en Juan Viñas de Cartago. (Suministrada por Keyna Calderón/Suministrada por Keyna Calderón)

En el sitio, los socorristas valoraron a las dos pacientes. La adulta mayor, de apellidos Otórola Aguilar, fue declarada sin signos vitales en el lugar. Su hija, de apellidos Redondo Otárola, sufrió la caída junto a su madre y presentó golpes en la espalda y en una mano, por lo que fue trasladada en condición urgente al hospital William Allen, en Turrialba.

La Cruz Roja despachó cuatro vehículos, entre unidades básicas, de soporte avanzado y de rescate, para atender la emergencia.

Las afectadas serían vecinas de la comunidad de Naranjo, ubicada a aproximadamente un kilómetro del centro de Juan Viñas.

El cuerpo de la mujer fallecida fue trasladado a una escena segura, mientras que agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quedaron a cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.