Sucesos

Por evitar un barreal, adulta mayor de 93 años muere y su hija es hospitalizada al caer a un río

Emergencia ocurrió en Juan Viñas, cantón de Jiménez, en Cartago.

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez y Keyna Calderón
La Cruz Roja entregó la escena del hombre ahogado a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (imagen con fines ilustrativos). Fotografía:
La Cruz Roja entregó la escena del hombre ahogado a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (imagen con fines ilustrativos). Fotografía: (Cruz /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cruz Rojacaída a ríoCartagoadulta mayor
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.