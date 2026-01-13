Cruz Roja mantiene búsqueda de pescador que lleva dos días desaparecido en el río Reventazón

Ya pasaron dos días desde que un pescador fue arrastrado por la corriente del río Reventazón. La mañana de este martes, la Cruz Roja Costarricense informó que mantiene un extenso operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Los recursos se concentran en el Cairo de Siquirres, en Limón, desde la noche del domingo, cuando ingresó la alerta cerca de las 9 p. m. Ese día, la Cruz Roja recibió el reporte de un accidente acuático en el que el hombre se vio involucrado mientras realizaba labores de pesca.

Tras recibir la información, la Benemérita desplazó buzos especializados, kayaks y personal de rescate al lugar. Por el momento se desconoce la identidad de la persona desaparecida.

Hace tan solo una semana, la Cruz Roja desplegó un operativo de búsqueda en la misma zona y socorristas localizaron el cuerpo de un hombre que permanecía desaparecido.

En apariencia, se trataba de un operador turístico que cayó a las aguas del Reventazón junto a otra persona, mientras navegaba en un kayak. El cuerpo fue ubicado a unos 40 metros del punto donde se presume que ocurrió el accidente.

En el operativo participaron rescatistas, socorristas y buzos especializados, así como embarcaciones y motos acuáticas.

En lo que va del 2026, la Cruz Roja ha atendido a cuatro personas sin signos vitales por accidentes acuáticos. El año pasado, la cifra cerró en 128 víctimas y 38 personas trasladadas en condición crítica a centros médicos.