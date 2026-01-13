Sucesos

Cruz Roja mantiene búsqueda de pescador que lleva dos días desaparecido en el río Reventazón

Al hombre lo arrastró una corriente el fin de semana

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Una corriente arrastró al pescador en el río Reventazón.
Una corriente arrastró al pescador en el río Reventazón. (Cruz Roja Costarricense/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
accidente acuáticorío ReventazónSiquirres
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.