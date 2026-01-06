Operador turístico fallece en accidente de kayak en el Reventazón

Cruz Roja halla el cuerpo de un hombre desaparecido tras un accidente acuático en Siquirres de Limón.

La Cruz Roja Costarricense confirmó la localización del cuerpo sin vida de una persona reportada como desaparecida tras sufrir un accidente acuático en el río Reventazón, en el cantón de Siquirres, provincia de Limón.

Según información preliminar, se trata de un operador turístico que se encontraba desaparecido desde la semana pasada, luego de verse involucrado en un accidente con otra persona mientras navegaba en un kayak.

El cuerpo fue ubicado a unos 40 metros del punto donde, en apariencia, ocurrió el accidente.

Desde que se reportaron los hechos, equipos de rescate mantuvieron labores de búsqueda de forma continua. En el operativo, participaron rescatistas, socorristas y buzos especializados de la Cruz Roja Costarricense, así como embarcaciones y motos acuáticas.

Con este caso, la institución informó que ya se contabilizan nueve incidentes acuáticos, con un saldo de cuatro personas fallecidas por este tipo de accidentes.