Operador turístico fallece en accidente de kayak en el Reventazón

La persona estaba reportada como desaparecida

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Cruz Roja halla el cuerpo de un hombre desaparecido tras un accidente acuático en Siquirres de Limón.
Cruz Roja halla el cuerpo de un hombre desaparecido tras un accidente acuático en Siquirres de Limón.







