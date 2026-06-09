Sucesos

Policía rescata a conductor amordazado y detiene a tres sospechosos de asalto a tráiler

Se incautaron armas de fuego y dispositivos electrónicos utilizados por los sospechosos.

EscucharEscuchar
Por Libia Solano Meza
Conductor liberado tras asalto; tres hombres detenidos dentro del tráiler.
Conductor liberado tras asalto; tres hombres detenidos dentro del tráiler. (Reiner Montero /Reiner Montero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.