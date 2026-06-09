Policía rescata a conductor amordazado y detiene a tres sospechosos de asalto a tráiler

Tres hombres identificados con los apellidos Flores, Aragón y Camacho fueron detenidos este lunes 8 de junio ya que figuran como sospechosos de asaltar un trailer en la ruta 32, a su paso por Jiménez de Pococí, en Limón, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

Según el informe policial, la alerta llegó cuando un carro bloqueó la vía para obligar al conductor del tráiler a detenerse. En ese momento, tres hombres descendieron del vehículo y abordaron la unidad de carga.

El carro fue localizado en poco tiempo con los sospechosos en su interior, quienes portaban un arma de fuego y un inhibidor de señal.

Además, lograron liberar al conductor, quien se encontraba amordazado en la parte trasera de la cabina.

A dos kilómetros de distancia, los oficiales identificaron otro vehículo en el que viajaban tres personas más. En ese automóvil se incautaron de otra arma de fuego, varios teléfonos celulares y la cédula de identidad de uno de los sospechosos que estaba dentro del tráiler.

Tras la valoración de la Fiscalía, solo quedaron detenidos los tres hombres que se encontraban en la cabina del tráiler.