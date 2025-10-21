Policía Municipal de Cartago sacude negocios cerca del mercado: detiene una persona, cierra 3 comercios y clausura tragamonedas

Una persona fue detenida durante operativo en el sector del mercado municipal de Cartago.

La Municipalidad de Cartago informó de que, durante un operativo realizado en negocios ubicados en las cercanías del Mercado Municipal, fue detenida una persona con una orden de captura activa y hubo hallazgos de drogas. Además, las autoridades clausuraron tres comercios, cinco máquinas tragamonedas y una venta de tiempos.

“Este tipo de negocios se han visto manchados, pues ya no son lo mismo que antes. Actualmente, algunos jóvenes los utilizan para el expendio de drogas de distintos tipos de estupefacientes, no solo marihuana y cocaína, sino también LSD, como mencionamos anteriormente, que ya está incursionando en estos ambientes. Sabemos que estos sectores son conflictivos” dijo Flores. Jorge Flores jefe operacional policía municipal de Cartago.

La persona detenida fue remitida al Ministerio Público. Además, otras 15 personas quedaron bajo investigación tras el operativo.

“Se decomisó aparente droga tipo marihuana en diferentes comercios. Posteriormente, el Departamento de Patentes procede con la clausura de cinco negocios en total. También se clausuran máquinas tragamonedas. Se decomisó aparente droga tipo marihuana y 15 dosis de LSD“, explicó Jorge Flores, jefe operacional de la Policía Municipal de Cartago”

Según el alcalde de Cartago, este tipo de acciones se planea realizar de forma semanal.