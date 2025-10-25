Sucesos

Policía interviene fiesta clandestina con menores de edad en lujoso residencial de Belén

PANI también intervino la actividad. No sería la primera vez que se realizan ese tipo de fiestas en ese lugar

Por Natalia Vargas
Autoridades intervienen una fiesta clandestina con menores de edad en un residencial en Belén.
Autoridades intervinieron una fiesta clandestina con menores de edad en un residencial en Belén. Foto: (Zeneida Chaves/Redes sociales)







