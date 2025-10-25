Policía interviene fiesta clandestina con menores de edad en lujoso residencial de Belén

Autoridades intervinieron una fiesta clandestina con menores de edad en un residencial en Belén. Foto:

La noche de este viernes, las autoridades policiales intervinieron una fiesta clandestina con menores de edad en Belén, en el residencial Manantiales de Belén, situado en el distrito La Asunción. Así lo informó la alcaldesa de ese cantón, Zeneida Chaves, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con Chaves, la actividad fue promocionada y cada persona pagó una cuota de ¢4.500 para ingresar.

La fiesta fue intervenida por el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y oficiales de la Fuerza Pública, quienes lograron “restablecer el orden ante una situación que representaba un alto riesgo para la seguridad y la integridad de los participantes y vecinos”.

LEA MÁS: Adolescentes mueven fiestas clandestinas con drogas y alcohol en grupos de WhatsApp

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) también intervino junto a un equipo preventivo de la Municipalidad de Belén, para velar por el bienestar de las personas menores de edad presentes en la actividad.

“Reiteramos una posición firme de cero tolerancia ante cualquier actividad que ponga en riesgo la vida y el bienestar de nuestra niñez y adolescencia”, escribió la alcaldesa.

En apariencia, no es la primera vez que sucede un incidente de este tipo en ese residencial. En años anteriores, vecinos mostraron molestia por actividades a gran escala que se organizan en viviendas de la zona.