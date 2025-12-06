Policía impidió a cuatro fanáticos entrar al concierto de Bad Bunny al descubrir su treta

La noche de este viernes, poco antes de que Bad Bunny saliera al escenario en La Sabana, agentes de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) identificaron a cuatro menores de edad que, con boleto en mano, intentaron ingresar al concierto con documentos de identidad falsos. El espectáculo es solo para mayores de 18 años.

“De acuerdo con el informe policial, estas personas intentaron burlar los controles de acceso mediante el uso de documentos falsos, razón por la cual fueron inmediatamente retiradas del perímetro del evento”, explicó, a través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad Pública.

De cara a la segunda presentación del artista puertorriqueño, programada para la noche de este sábado, la Fuerza Pública hizo un llamado para que las personas menores de edad no se hagan presentes ni intenten ingresar al estadio, pues no se permitirá su acceso.

Tal como sucedió el viernes, oficiales de la Fuerza Pública se mantendrán en los perímetros de ingreso al recinto, en coordinación con los organizadores y demás cuerpos policiales, “con el fin de garantizar un entorno seguro para todas las personas asistentes”.