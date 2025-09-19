Policía detuvo a vecino de Limón por amenazar de muerte a su pareja

Agentes del OIJ y la Fiscalía de Limón decomisaron a un hombre de apellidos Ortiz Barquero un fusil AR-15, municiones y droga, tras allanar su casa en Cieneguita. El sujeto es investigado por amenazar con arma de fuego a su pareja sentimental.

Un vecino de Cieneguita de Limón, de apellidos Ortiz Barquero, fue detenido la mañana de este viernes como sospechoso de amenazar con una pistola a su pareja sentimental.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía Adjunta de Limón allanaron la casa del imputado, donde también decomisaron una pistola marca Colt y un fusil AR-15 equipado con cargador tipo espiral.

Además, tras aplicar una prueba de campo a un paquete con aparente droga se confirmó que se trataban de poco más de dos kilos de cocaína.

La causa fue abierta tras la denuncia por amenazas de muerte a su pareja. Aunque de momento el perfil delictivo del sospechoso está en estudio, las autoridades judiciales no descartan que Ortiz Barquero forme parte de una estructura delictiva de la zona.

El artículo 140 del Código Penal impone penas de prisión de cuatro meses a dos años, al “que agreda a otro con cualquier arma u objeto contundente, aunque no cause herida, o a quien amenace con arma de fuego”.

Autoridades judiciales de Limón incautaron en la vivienda de un vecino de Cieneguita, poco más de dos kilos de cocaína, tras allanaron su casa por el delito de amenazas con arma de fuego en perjuicio de una mujer. (Cortesía/Foto: cortesía)

El caso trasciende días después de que se conociera otro hecho que involucró amenazas con un arma de fuego en esa misma provincia. El viernes 13 de setiembre un hombre de apellido Castro alias Cotoño, intimidó a dos jóvenes en un bar en Guápiles, Pococí.

Este jueves, investigadores de la Sección contra el Crimen Organizado del OIJ detuvieron a Castro en el distrito de La Rita.

Alias Cotoño de 35 años, es investigado por amenazas agravadas, portación ilegal de arma y agresión tras protagonizar un incidente violento que quedó registrado en una cámara de vigilancia.

Los jóvenes objeto de la amenaza, son hijos de un sujeto de apellido Blanco, actualmente preso y conocido como la H, quien tiene relación con el prófugo de la justicia Alejandro Arias Monge, alias Diablo.