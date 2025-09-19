Sucesos

Policía detuvo a vecino de Limón por amenazar de muerte a su pareja

El viernes anterior un hombre amenazó con una pistola a varios clientes de un bar en Pococí

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Agentes del OIJ y la fiscalía de Limón decomisaron a un hombre de apellidos Ortiz Barquero un fusil AR-15, municiones y droga, tras allanar su casa en Cieneguita. El sujeto es investigado por amenazar con arma de fuego a su pareja sentimental.
Agentes del OIJ y la Fiscalía de Limón decomisaron a un hombre de apellidos Ortiz Barquero un fusil AR-15, municiones y droga, tras allanar su casa en Cieneguita. El sujeto es investigado por amenazar con arma de fuego a su pareja sentimental. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Limónamenazaarma de fuegobarPococí
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.