Policía desmantela taller clandestino de armas en Limón 2000 y detiene a dos hombres

La vivienda contaba con mesas de trabajo destinadas al ensamblaje de armas.

La noche del lunes, oficiales de la Fuerza Pública realizaban recorridos de seguridad en Limón 2000, en la provincia del Caribe, cuando localizaron una vivienda que, en apariencia, funcionaba como taller para el ensamblaje de armas artesanales.

Dentro del inmueble, las autoridades encontraron tres pistolas, dos armas no letales y tres armas de fabricación casera. También se incautaron 428 municiones de distinto calibre, 21 cargadores, cuatro empuñaduras y dos bases de fuego.

Producto del hallazgo, dos hombres de apellidos Brown y Peraza fueron detenidos en el sitio, alrededor de las 11:30 p. m. Los sospechosos fueron puestos a la orden de la Fiscalía de Flagrancia en Limón por los delitos de portación y posesión ilícita de armas y resistencia a la autoridad.

Brown (izquierda) y Peraza fueron detenidos en el sitio. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)

Según el informe policial, los sujetos vigilaban una alameda y, cuando observaron a los oficiales, corrieron hacia una estructura. Los oficiales les dieron seguimiento e ingresaron en la vivienda; fue entonces cuando encontraron mesas de trabajo, herramientas y diversas piezas utilizadas para la fabricación de armas. Además, ubicaron una gran cantidad de municiones.

En el sitio se ubicaron 428 municiones. (Ministerio de Seguridad P/Cortesía)

Hace tan solo dos días, oficiales de la Fuerza Pública reportaron otro hallazgo en Limón 2000: un fusil de asalto AK-47 y una pistola. Por el momento, se desconoce si aquel decomiso estaría relacionado con la vivienda intervenida la noche del lunes.