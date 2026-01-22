Sucesos

Policía decomisa cargamento de marihuana valorado en ¢2.000 millones en el Pacífico sur

Los paquetes tenían el mismo distintivo que un cargamento de droga incautado en Cartago

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
La embarcación viajaba con más de 6.000 paquetes de marihuana.
La embarcación viajaba con más de 6.000 paquetes de marihuana. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
decomiso de marihuanaPolicíaCabo Matapalo
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.