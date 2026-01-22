Policía decomisa cargamento de marihuana valorado en ¢2.000 millones en el Pacífico sur

Con el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA) y un avión de patrullaje estadounidense, autoridades costarricenses interceptaron una embarcación que cargaba 6.452 paquetes de marihuana, 74 kilómetros al suroeste del Cabo Matapalo, en el Pacífico sur.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, cada paquete contenía aproximadamente 550 gramos de droga, por lo que el peso total del cargamento se calculó en 3.548 kilogramos. En Costa Rica, de acuerdo con Seguridad, el kilo de marihuana se vende en aproximadamente ¢550.000, lo que se traduce a un alijo de aproximadamente ¢2.000 millones.

En el operativo, que se llevó a cabo la noche del martes, participó la Policía de Control de Drogas (PCD), la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC) y el Servicio Nacional de Guardacostas.

Además de la droga, la Policía se incautó de siete estañones de combustible, con un aproximado de 200 litros cada uno y se detuvo a tres colombianos que viajaban a bordo del barco fueron detenidos.

Se trata de un hombre de apellido Cortés, otro identificado como Vallecillo y un tercer hombre de apellido Carvajal.

Mismo distintivo

Los empaques de droga que transportaban estos sujetos estaba rotulados con una imagen de una tortuga acompañada de las banderas de Costa Rica y Colombia, con la frase “Pura Vida Mae”.

Este mismo distintivo tenía un alijo de 500 paquetes de marihuana que las autoridades decomisaron en diciembre dentro de un vehículo que transitaba por Macho Gaff, en El Guarco de Cartago.

En ese momento fue detenido un hombre de apellido Gutiérrez, quien viajaba como acompañante. El conductor logró escapar del lugar cuando se percato de la presencia policial y las autoridades acreditaron que escondían los paquetes de droga, con un peso aproximado de 300 kilogramos, en dos compartimentos del vehículo.

Ante consultas de este medio, Seguridad indicó que el logo del cargamento no necesariamente refiere a un mismo grupo delictivo. Se trata, por ejemplo, del sello que se utiliza en la marihuana que se comercializa en Costa Rica.