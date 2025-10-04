Policía de Migración detiene a hombre con antecedentes penales por delitos cometidos en Estados Unidos

Sujeto detenido en Puntarenas por la policía de Migración.

La Policía de Migración detuvo este viernes a un extranjero de apellido Viola, de 56 años, en la comunidad de Playa Hermosa, Puntarenas, por encontrarse en condición migratoria irregular.

Así lo informó el departamento de Comunicación de la Dirección General de Migración y Extranjería.

De acuerdo con las autoridades, el detenido registra antecedentes penales en Estados Unidos, donde cumplió condena por los delitos de portación de drogas y portación de arma oculta.

Además, sobre Viola pesaban varias denuncias por agresiones físicas contra otros extranjeros, lo que lo señalaba presuntamente como una persona violenta y conflictiva dentro de la comunidad.

Tras su captura en vía pública, fue trasladado al Centro de Aprehensión Región Central, ubicado en Los Lagos de Heredia, donde permanecerá mientras se desarrolla el proceso de deportación.