Policía de Fuerza Pública admite que desbloqueó teléfono a sospechoso de traficar fentanilo con un código que le envió la PCD

En apariencia, el oficial habría accedido a datos sensibles de uno de los imputados sin la orden de un juez

Por Natalia Vargas

Un oficial de Fuerza Pública, de apellido Cordero, acudió al Tribunal Penal de Pavas como testigo aportado por la defensa de las tres personas acusadas de operar el primer laboratorio de fentanilo descubierto en Costa Rica.








Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

