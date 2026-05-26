Poder Judicial, Fiscalía y OIJ confirman que no fueron convocados a reunión de ‘Fuerza Élite’ para abordar temas de seguridad

Los jerarcas del Poder Judicial afirman que no fueron convocados a reunión de este lunes en el Ministerio de Seguridad.

El Poder Judicial, Ministerio Público y Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmaron, por medio de sus departamentos de prensa, que no fueron oficialmente convocados a la primera reunión de la “Fuerza Élite”, un encuentro semanal con jerarcas policiales para coordinar el combate contra el crimen organizado.

La sesión se llevó a cabo la mañana de este lunes en el Ministerio de Seguridad Pública y reunió a la presidenta Laura Fernández; al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar; al ministro de Seguridad, Gerald Campos, y a los jefes del resto de cuerpos policiales de Costa Rica.

Tanto antes como después de la reunión, declarada confidencial, Fernández recalcó en al menos dos ocasiones que su intención es que representantes del Poder Judicial y la Asamblea Legislativa se hicieran presentes en futuros encuentros.

Las instituciones que no fueron convocadas aclararon que, pese a que no recibieron una invitación, existe un compromiso de trabajar en la generación de acciones dirigidas a mitigar y combatir la inseguridad en beneficio del país.

Asimismo, reiteraron su disposición de participar en reuniones y coordinar esfuerzos con el Poder Ejecutivo, “convencidos de que la articulación institucional fortalece la respuesta frente al enemigo común: la delincuencia”, dice el texto emitido por el Poder Judicial.