Sucesos

Poder Judicial, Fiscalía y OIJ confirman que no fueron convocados a reunión de ‘Fuerza Élite’ para abordar temas de seguridad

Este lunes, durante el encuentro entre Laura Fernández, dos ministros y jefes de distintas policías, la mandataria afirmó que esperaba la participación de la Policía Judicial, OIJ y la Fiscalía en futuras reuniones

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Por Natalia Vargas
Los jerarcas del Poder Judicial y Laura Fernández se reunieron en casa presidencial. Laura Fernández, Orlando Aguirre, Patricia Solano, Carlo Díaz, Michael Soto, Fernando Castillo y Rodrigo Fernández.
Los jerarcas del Poder Judicial afirman que no fueron convocados a reunión de este lunes en el Ministerio de Seguridad. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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