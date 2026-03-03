Sucesos

Plan Escudo: OIJ y Fiscalía allanan ventas en Desamparados

Autoridades ejecutan al menos 11 allanamientos

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
La Fiscalía y el OIJ allanaron 11 puntos de venta en Desamparados, como parte del Plan Escudo.
La Fiscalía y el OIJ allanaron 11 puntos de venta en Desamparados, como parte del Plan Escudo. (Foto: /Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Plan escudo allanamientos Desamparados
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.