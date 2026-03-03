Plan Escudo: OIJ y Fiscalía allanan ventas en Desamparados

La Fiscalía y el OIJ allanaron 11 puntos de venta en Desamparados, como parte del Plan Escudo.

Las autoridades judiciales desarrollan un amplio operativo al sur de San José, como parte del Plan Escudo, una estrategia que busca atacar el microtráfico de drogas en las comunidades del país, uno de los principales generadores de violencia en la capital.

La Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), intervienen 11 puntos de venta de estupefacientes.

Las acciones se desarrollan en comunidades como Maiquetía, San Juan de Dios, San Rafael Abajo, San Rafael Arriba y el sitio conocido como la Fusilera, que se ubica detrás del centro penal para mujeres, Vilma Curling.

Hasta el momento se reporta la detención de al menos seis personas vinculadas con la venta de drogas en esos territorios, que son objeto de disputas constantes entre grupos criminales como los Lara, los Myrie y los Gemelos, entre otros.