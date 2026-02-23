Sucesos

Falla en equipo de buceo termina en tragedia para pescador en Guanacaste

Un hombre de 59 años murió mientras realizaba pesca por buceo a unos 20 metros de profundidad en Santa Cruz, Guanacaste.

Por Yucsiany Salazar
La Cruz Roja desplegó un operativo para buscar al joven.
Socorristas atendieron la emergencia acuática en Cuajiniquil de Santa Cruz, en Guanacaste, tras el reporte ingresado al sistema 9-1-1. Imágenes con fines ilustrativos. (La Nación/Cruz Roja/Imagen con fines ilustrativos/La Nación)







