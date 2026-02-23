Falla en equipo de buceo termina en tragedia para pescador en Guanacaste

Socorristas atendieron la emergencia acuática en Cuajiniquil de Santa Cruz, en Guanacaste, tras el reporte ingresado al sistema 9-1-1. Imágenes con fines ilustrativos.

Un hombre de 59 años falleció la mañana de este lunes tras sufrir un accidente mientras realizaba pesca mediante buceo en Cuajiniquil de Santa Cruz, en Guanacaste.

La alerta ingresó al sistema de emergencias 9-1-1 a las 9:00 a. m., lo que movilizó a una unidad de soporte básico de la Cruz Roja Costarricense hasta la zona.

Según el reporte preliminar, el hombre se encontraba pescando a una profundidad aproximada de 20 metros cuando habría presentado un problema con su equipo de buceo.

A la llegada de los socorristas, el paciente fue declarado sin signos vitales en el sitio.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido.