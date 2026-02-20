Niño de 2 años es trasladado en vuelo ambulancia tras accidente en piscina de hotel en Cóbano

Un menor de dos años fue trasladado de emergencia este viernes por la mañana al Hospital Nacional de Niños, luego de sufrir un accidente acuático en la piscina de un hotel en Playa Naranjo, en el sector de Cóbano (Puntarenas).
