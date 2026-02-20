Niño de 2 años es trasladado en vuelo ambulancia tras accidente en piscina de hotel en Cóbano

Un menor de dos años fue trasladado de emergencia este viernes por la mañana al Hospital Nacional de Niños, luego de sufrir un accidente acuático en la piscina de un hotel en Playa Naranjo, en el sector de Cóbano (Puntarenas).

El traslado se realizó mediante un vuelo ambulancia que aterrizó en Plaza Turcios, en San José, donde recibió apoyo del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.

Vuelo ambulancia traslada a niño de 2 años a hospital

Rafael Ureña, de la Estación Metropolitana Sur, explicó que la unidad M-01 colaboró en la operación para garantizar la seguridad durante el aterrizaje del helicóptero.

“En ese momento, el M-01 de la estación Metropolitana Sur apoya el traslado aéreo de un menor de dos años que tuvo un trauma por inmersión en un hotel en Naranjo de Cóbano. El menor presenta un estado de gravedad difícil y se traslada para llevarlo al Hospital de Niños”, detalló Ureña.

El funcionario agregó que, al momento de brindar la información, el niño ya estaba ingresando al centro médico especializado.

“El apoyo se trata más que nada de dar seguridad a la hora del aterrizaje del helicóptero aquí en Plaza Turcios”, precisó.

De momento, no se han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el accidente ni sobre el pronóstico del menor.