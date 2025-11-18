Sucesos

Personas tomaron cajas con pollos tras accidente de camión y ahora son buscadas por el OIJ

Hecho ocurrió el 3 de noviembre en Pérez Zeledón

Por Yeryis Salas
oij
El OIJ indicó que son sospechosos del delito de apropiación y retención indebida. (OIJ/OIJ)







OIJPérez Zeledón
Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

