Personas tomaron cajas con pollos tras accidente de camión y ahora son buscadas por el OIJ

El OIJ indicó que son sospechosos del delito de apropiación y retención indebida.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) pidió ayuda de la ciudadanía para ubicar a varias personas que tomaron cajas con pollos que se cayeron de un camión durante un accidente de tránsito.

El hecho ocurrió el pasado 3 de noviembre, cerca de la 1:10 p. m. en Barú de Pérez Zeledón.

En un video divulgado por el OIJ, se observa a las personas recogiendo las cajas de la calle y subiéndolas a vehículos, y otras tomándolas del camión accidentado.

La Policía Judicial detalló que son buscados por el presunto delito de apropiación y retención indebida, que se castiga con prisión de dos meses a tres años, si el monto de lo apropiado o retenido no excediere de diez veces el salario base.

Si el monto excede diez veces el salario base, la pena oscila entre seis meses y 10 años de cárcel, según el artículo 223 del Código Penal.

Cualquier persona que tenga información sobre los sospechosos puede alertar al 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.