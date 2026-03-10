Sucesos

Persecución policial en San José termina con patrulla del OIJ colisionada y una oficial herida

El OIJ detuvo al sospechoso tras un atrincheramiento durante varias horas.

Por Yucsiany Salazar
Los operativos iniciaron a las 5:00 a. m. y se extienden en seis provincias.
El sospechoso fue detenido tras un allanamiento del OIJ en Moravia. (OIJ/Captura de pantalla)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

