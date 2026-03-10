Persecución policial en San José termina con patrulla del OIJ colisionada y una oficial herida

Una persecución policial que se extendió por diversos puntos de San José culminó con una oficial de la Fuerza Pública herida y una patrulla del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) colisionada, luego de que agentes siguieran a un sospechoso de transportar droga en su vehículo.

Michael Soto, director del OIJ, explicó que la situación ocurrió este lunes 9 de marzo, cuando investigadores manejaban información sobre un hombre que supuestamente trasladaba una cantidad importante de cocaína dentro de su automóvil.

“Se da una situación de persecución en diferentes lugares de la capital debido a información que manejaban nuestros investigadores”, indicó el jerarca.

Allanamiento en Moravia

Sospechoso se atrincheró durante varias horas

Durante el operativo, el sospechoso intentó evadir a las autoridades, lo que provocó el choque de una unidad judicial y lesiones a una oficial de la Policía Administrativa que participaba en el apoyo. Tras la huida, el hombre ingresó a una vivienda y se atrincheró durante varias horas.

Ante esto, las autoridades solicitaron dos órdenes de allanamiento ante un juez penal: una para la vivienda donde se refugió y otra para el inmueble del cual había salido inicialmente.

Las diligencias concluyeron cerca de las 3:30 a. m. de este martes 10 de marzo con la detención del sospechoso en Moravia. En el lugar, los agentes confirmaron el decomiso de la droga transportada en el automóvil y la incautación de un arma de fuego. El detenido fue remitido al Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.