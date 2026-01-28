Sucesos

Perro ataca a su dueña dentro de vivienda en San Carlos

Mujer sufrió heridas en el rostro y ambas manos

Por Sebastián Sánchez y Edgar Chinchilla
últimas horas cruz roja
Una mujer sufrió heridas en rostro y manos tras ser atacada por su propio perro. (Imagen con fines ilustrativos). (Cruz Roja/Cortesía)







