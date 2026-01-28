Perro ataca a su dueña dentro de vivienda en San Carlos

Una mujer sufrió heridas en rostro y manos tras ser atacada por su propio perro. (Imagen con fines ilustrativos).

Una mujer de 39 años sufrió heridas de consideración tras ser atacada por su propio perro la mañana de este martes en Sonafluca de La Fortuna, en San Carlos.

El incidente ocurrió alrededor de las 11:00 a.m. y, por razones que aún no están claras, el animal —un perro de raza dóberman— la atacó dentro de su propia propiedad.

Según versiones preliminares, alguna situación habría descontrolado al perro, provocando que se tornara agresivo de forma repentina.

La mujer sufrió heridas en el rostro y ambas manos. Un vecino, que es oficial de la Fuerza Pública, fue quien le brindó los primeros auxilios mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después, personal del Cuerpo de Bomberos logró controlar y resguardar al animal; mientras que la Cruz Roja Costarricense atendió a la afectada y la trasladó en primera instancia a la clínica de La Fortuna.

Posteriormente, fue remitida al hospital San Carlos para una valoración más especializada.