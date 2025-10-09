¿Percibió la fuerte rayería sobre el Valle Central? Instituto Meteorológico explica a qué se debió

Foto de archivo. Según el IMN, las fuertes temperaturas fueron parte de los factores que propiciaron la fuerte rayería.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó las razones de la intensa rayería del mediodía de este jueves en algunas partes del Valle Central.

Según la meteoróloga del IMN, Rebeca Morera, varios factores favorecieron el desarrollo de nubosidad y la presencia de lluvias acompañadas de tormenta eléctrica. Entre ellos, destacó la cercanía de la zona de convergencia intertropical, así como las altas temperaturas registradas en la mañana y el ingreso de brisas marinas, que en conjunto potencian los aguaceros y las tormentas.

De acuerdo con el reporte meteorológico, estas condiciones no son eventos aislados, sino que se mantendrán durante los próximos días, con una alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en las mismas regiones afectadas.

Morera agregó que esto es común dado que el país se encuentra en época lluviosa y octubre es uno de los meses más intensos.

Este medio intentó obtener datos sobre la cantidad de rayos. El IMN indicó que estos datos los contabiliza el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero esta entidad sostiene que no los posee.