Sucesos

Pasajera de vuelo procedente de Madrid murió dentro de avión en el Juan Santamaría; OIJ confirma causa de muerte

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría activó este sábado todos sus protocolos de emergencia tras el fallecimiento de la pasajera costarricense

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Por Libia Solano Meza
Avión de Iberia en el AIJS
Una pasajera murió este sábado mientras viajaba en un avión de Iberia desde Madrid. (Shutterstock/Shutterstock)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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