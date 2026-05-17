Pasajera de vuelo procedente de Madrid murió dentro de avión en el Juan Santamaría; OIJ confirma causa de muerte

Una pasajera murió este sábado mientras viajaba en un avión de Iberia desde Madrid.

Una pasajera del vuelo de la aerolínea Iberia procedente de Madrid falleció la tarde de este sábado dentro de la aeronave al presentar una emergencia médica, según confirmaron las autoridades del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

Se trata de una mujer costarricense de 59 años identificada con el apellido Arias.

El incidente obligó a activar de inmediato los protocolos de emergencia, movilizando personal de Aeris, servicios médicos aeroportuarios y seguridad para atender la situación de manera inmediata.

“Se presentó una situación médica a bordo de un vuelo proveniente de Madrid, la cual fue atendida de acuerdo con los protocolos establecidos y con el apoyo de los servicios de emergencia correspondientes”, respondió la empresa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que la mujer falleció por causas naturales.

Aeris destacó que durante la emergencia se priorizó la seguridad y atención de los demás pasajeros, así como la continuidad de las operaciones.

El OIJ continuará con las investigaciones y trámites correspondientes para completar los informes oficiales.