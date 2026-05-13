Alerta en el aeropuerto Juan Santamaría: Interpol avisa sobre vehículo que tendría armas y droga

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atiende, la tarde de este miércoles, el reporte de un vehículo que, en apariencia, transportaba droga y armamento en las cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atiende, la tarde de este miércoles, el reporte de un vehículo que, en apariencia, transportaba droga y armamento en las cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.
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