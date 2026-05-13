Alerta en el aeropuerto Juan Santamaría: Interpol avisa sobre vehículo que tendría armas y droga

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atiende, la tarde de este miércoles, el reporte de un vehículo que, en apariencia, transportaba droga y armamento en las cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.

La alerta la emitió la Organización International de Policía Criminal (Interpol) y, a las 3:30 p. m., agentes de la Policía Judicial de Alajuela se desplazaban al sitio para confirmar o descartar la información recibida.

Los pasajeros con vuelos internacionales permanecen en las afueras del aeropuerto internacional Juan Santamaría, mientras las autoridades investigan una alerta de un vehículo con armas y drogas en la zona. (Foto: Cortesía para LN/Foto: Cortesía para LN)

Una fuente allegada al caso, también sugirió que el despliegue policial es para descartar la presencia de explosivos en la terminal aérea.

A las 5 p. m. la empresa AERIS, gestora de la terminal aérea, informa que un protocolo de seguridad permanecía activo a esa hora, “por lo que el acceso a las instalaciones en el nivel de salidas internacionales se mantiene restringido de manera temporal”.

Agregó, sin brindar detalles de lo que ocurre, que equipos operativos y autoridades competentes estaban atendiendo la situación y que la terminal seguía operando conforme a los protocolos.