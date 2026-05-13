Sucesos

Alerta en el aeropuerto Juan Santamaría: Interpol avisa sobre vehículo que tendría armas y droga

La Policía Judicial recibió la alerta la tarde de este miércoles

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Por Natalia Vargas y Vanessa Loaiza N.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) atiende, la tarde de este miércoles, el reporte de un vehículo que, en apariencia, transportaba droga y armamento en las cercanías del Aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela.








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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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