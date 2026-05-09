OIJ y Guardacostas interceptan lancha con casi una tonelada de droga; se dirigía a un parque nacional

Grandes estañones azules con la droga decomisada este sábado en Golfito, tras la interdicción de una lancha proveniente de Colombia en aguas del Pacífico sur de Costa Rica. El OIJ estimó que el cargamento podría superar la tonelada. [

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Servicio Nacional de Guardacostas interceptaron este sábado, alrededor de las 3 a. m., una lancha tipo Eduardoño en aguas del Pacífico sur de Costa Rica, con unos 45 bultos de droga a bordo, cuyo peso podría superar la tonelada, según informó Michael Soto, director general interino del OIJ.

La operación fue el resultado de una alerta ciudadana recibida la tarde del viernes por agentes de la Sección Especializada Antidrogas del OIJ en San José.

Las autoridades detuvieron a dos hombres colombianos de 22 y 37 años.

La información señalaba que la embarcación había partido de Colombia con rumbo a Costa Rica y que su destino aparente era el Parque Nacional Marino Ballena, en Uvita, en la zona sur del país.

“Recibimos una información sobre la posibilidad de que una embarcación con una cantidad importante de droga viniera desde territorio colombiano hacia Costa Rica, propiamente para desembarcar en el sector del parque marino Ballena”, dijo Soto.

Con esa información, los agentes judiciales coordinaron con el Servicio Nacional de Guardacostas para realizar patrullajes en altamar.

El encuentro se concretó pasadas las 3 a.m. del sábado, cuando oficiales de Guardacostas localizaron y abordaron la lancha en aguas del Pacífico sur.

La embarcación fue conducida a Golfito, donde los oficiales de Guardacostas realizaron la entrega de la lancha y los detenidos a los agentes judiciales del OIJ.

En ese punto, se inició el desembarque y contabilización de los bultos, así como la formalización de las detenciones.

“Es un trabajo en conjunto muy importante y es una colaboración ciudadana en la cual se recibió la información y se logra materializar”, destacó Soto.

El tipo de droga estaba por determinarse al momento de las declaraciones, pendiente de los análisis correspondientes.

Una vez finalizadas esas diligencias, los agentes de la Sección Especializada Antidrogas remitirán a los detenidos ante el Ministerio Público para que se establezca su situación jurídica.