Sucesos

OIJ y Guardacostas interceptan lancha con casi una tonelada de droga; se dirigía a un parque nacional

Autoridades realizaron arresto de dos hombres

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Por Juan Fernando Lara Salas
Grandes estañones azules con la droga decomisada este sábado en Golfito, tras la interdicción de una lancha proveniente de Colombia en aguas del Pacífico sur de Costa Rica. El OIJ estimó que el cargamento podría superar la tonelada. [
Grandes estañones azules con la droga decomisada este sábado en Golfito, tras la interdicción de una lancha proveniente de Colombia en aguas del Pacífico sur de Costa Rica. El OIJ estimó que el cargamento podría superar la tonelada. [ (OIJ/Cortesía)







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Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

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