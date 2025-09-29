Pareja purgará larga condena en prisión por participar en agresiones sexuales en perjuicio de su hija, de 13 años

Padrastro abusó sexualmente de su hijastra. La madre de la menor le ayudó a cometer los delitos, según lo acreditó la Fiscalía.

Un hombre identificado como de apellidos Sandoval Arce purgará 42 años en prisión, tras ser hallado culpable de tres delitos de violación y uno de abuso sexual en perjuicio de su hijastra, de 13 años. La pena fue dictada el pasado jueves en el Tribunal Penal de Turrialba.

Los hechos ocurrieron entre 2021 y 2022, en Santa Teresita de Turrialba y en Siquirres, donde Sandoval aprovechó la cercanía con la menor para cometer las agresiones sexuales.

En la misma causa, el Ministerio Público acreditó que la mamá de la ofendida, una mujer identificada con los apellidos Aguilar Calvo, es responsable de cometer dos delitos de violación en calidad de cómplice, por lo que también recibió una pena de cárcel por 30 años.

La Fiscalía comprobó que la madre conocía que su pareja abusaba de su hija y, además, colaboró para que pudiera cometer las agresiones. Según la pieza acusatoria, la mujer envió a su hija a Siquirres, donde trabajaba el hombre, para que pudiera abusar de ella.

Mientras la sentencia queda en firme, ambos cumplirán prisión preventiva.

Otro caso

En junio de este año, otro hombre que violó a su hija menor de edad y le provocó un embarazo recibió una condena de 24 años de prisión.

El hombre, de apellido Madrigal, recibió la sentencia en el Tribunal Penal de Turrialba, donde aceptó los cargos para evitar la etapa de juicio, por medio de un procedimiento especial abreviado.

Los hechos ocurrieron entre noviembre y diciembre del 2023, en Chirripó de Turrialba, cuando la víctima estaba en su casa, junto con Madrigal, mientras la madre de ella se encontraba en cuarentena con su hijo recién nacido.

La acusación señaló que el hombre cometió al menos cinco violaciones y dejó embarazada a la niña, “valiéndose de la vulnerabilidad de la agraviada, debido a su corta edad, así como la relación de confianza, familiaridad y autoridad al ser su padrastro”.

Incrementa violencia contra menores

Rocío De La O, fiscala adjunta de la Fiscalía Adjunta de Atención de Hechos de Violencia en Perjuicio de la Niñez y Adolescencia (Fanna), señaló a inicios de setiembre que la violencia en perjuicio de menores de edad se incrementa cada año.

En 2024, por ejemplo, el Ministerio Público recibió 7.000 denuncias por delitos contra menores de edad, principalmente por incumplimiento o abuso de la patria potestad, amenazas, lesiones, agresión con armas y homicidio calificado.

Ese mismo año, la Fiscalía registró 1.851 casos de incumplimiento. Solo en los primeros seis meses de 2025 ya se contabilizan 1.128, lo que proyecta un cierre de año por encima de los 2.000.

“Esto es preocupante y esto nos lleva a todos a tomar medidas en beneficio de esta población, porque están siendo víctimas de agresiones físicas, psicológicas y los principales autores están en su seno familiar”, aseveró De La O.

Por su parte, Floribeth Rodríguez, coordinadora de la Fanna, subrayó la importancia de alertar a las autoridades a tiempo en caso de tener sospechas de que una persona menor de edad está siendo abusada o violentada.

“Aquí es muy importante hacer un llamado a la sociedad, si usted se da cuenta de que en una casa hay niñas o niños muy pequeñitos y usted no ve que los saquen o que salgan a cualquier parte o que los lleven en un coche, ya eso es un llamado de atención”, afirmó Ramírez.