Pareja purgará larga condena en prisión por participar en agresiones sexuales en perjuicio de su hija, de 13 años

Padrastro cometía las violaciones. La Fiscalía acreditó que la madre de la menor conocía de los abusos y hasta colaboró para que el hombre la agrediera

Por Natalia Vargas
Fotos de víctima de abuso sexual con identidad protegida / Foto John Durán
Padrastro abusó sexualmente de su hijastra. La madre de la menor le ayudó a cometer los delitos, según lo acreditó la Fiscalía. (JOHN DURAN/John Durán)







