Pareja de Karol Arroyo irá a prisión preventiva como sospechoso de matarla en su vivienda

Un joven de 18 años, de apellidos Quesada Villalobos, el principal sospechoso de asesinar a Karol Emilia Arroyo Barrantes, cumplirá seis meses en prisión preventiva, mientras avanza la investigación por femicidio.

La Unidad de Género de la Fiscalía de San Ramón solicitó dicha medida cautelar, la cual fue dictada por el Juzgado Penal de la localidad, la mañana de este viernes.

De acuerdo con la pesquisa, la víctima y el imputado mantenían una relación de noviazgo, por lo que este la visitaba constantemente a su casa, situada en Palmares.

Según la prueba recabada hasta ahora, Quesada se encontraba en la vivienda de Karol, cuando en horas de la madrugada del 11 de febrero, en apariencia, tomó un cuchillo y le propinó al menos 20 heridas a la mujer. Karol, madre de dos menores de edad, falleció en el lugar.

El reporte policial señala que el hombre habría sido quien llamó a las autoridades para alertar sobre el crimen. Quesada quedó detenido por oficiales de Fuerza Pública.

El caso se mantiene en investigación dentro de la causa 26-000232-0068-PE.