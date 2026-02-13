Sucesos

Pareja de Karol Arroyo irá a prisión preventiva como sospechoso de matarla en su vivienda

Los hechos ocurrieron el 11 de febrero dentro de una casa en Palmares, mientras el hombre visitaba a la víctima

Por Natalia Vargas
Karol Arroyo Barrantes, de 41 años, fue asesinada de 41 puñaladas dentro de un apartamento en Zaragoza de Palmares. Foto: Tomada de Tertulias Palmareñas
Karol Arroyo Barrantes, de 41 años, fue asesinada en Zaragoza de Palmares.







Natalia Vargas

