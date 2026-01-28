PANI solicita sumarse a proceso judicial para solicitar prisión preventiva contra sospechoso de embarazar a niña de 11 años

La menor de 11 años fue hospitalizada, luego de que llegó a un centro médico en Guápiles con seis meses de embarazo.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) solicitó apersonarse en el proceso judicial que se sigue contra un hombre adulto de apellidos Padilla Granados, principal sospechoso de violar y embarazar a una niña de 11 años.

La menor llegó el pasado miércoles a un centro médico en Guápiles, con aproximadamente seis meses de embarazo. Padilla, padrastro de la niña, fue detenido luego de que la Fiscalía Adjunta de Pococí ordenara su captura el fin de semana por el presunto delito de violación calificada.

No obstante, el hombre quedó en libertad después de que el Juzgado Penal rechazara la solicitud de la Fiscalía de imponer la prisión preventiva como medida cautelar.

Tras una consulta de este medio, el departamento de prensa del Poder Judicial indicó que el Tribunal determinó que el hombre cuenta con “todos los arraigos requeridos por la ley (domiciliar, laboral y familiar)”. Además, se tiene registro que se presentó en dos ocasiones de manera voluntaria atendiendo el citatorio de la Fiscalía.

“En relación con el peligro procesal de obstaculización y peligro para la víctima, se valoró para la imposición de la medida cautelar que esta persona imputada ya no habita en la casa de la menor ofendida”. En estos criterios se basó el Tribunal para solicitar medidas distintas a la prisión preventiva.

El Ministerio Público apeló la resolución y todavía no hay una fecha establecida para la nueva audiencia. Por su parte, el PANI indicó a este medio que solicitó apersonarse en el proceso con el objetivo de que se dicte prisión preventiva contra el sospechoso.

Por el momento, a Padilla se le impusieron las siguientes medidas cautelares: mantener domicilio fijo, conservar su empleo, no molestar ni perturbar a la víctima, no ingresar al barrio donde ella reside y no acercarse a menos de un kilómetro de la menor, de su casa o de su escuela.

El caso de la niña llegó a un centro médico luego de que, a finales del curso lectivo del 2025, el centro educativo al que asistía remitió la situación a la Caja Costarricense de Seguro Social, debido a que la menor presentaba una condición de salud.