PANI solicita sumarse a proceso judicial para solicitar prisión preventiva contra sospechoso de embarazar a niña de 11 años

La niña llegó a un centro médico con seis meses de embarazo

Por Natalia Vargas
La menor de 11 años fue hospitalizada, luego de que llegó a un centro médico en Guápiles con seis meses de embarazo.







