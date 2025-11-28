Orgullo tico: ¡Costa Rica es campeón mundial de robótica en olimpiada WRO 2025!

Sprout, el equipo costarricense ganador, está conformado por los jóvenes Alanna Music, Emma Music y Joel Chen. Foto:

Costa Rica logró un hito histórico en la tecnología educativa al coronarse como campeón mundial en la categoría Futuros Innovadores (Senior) de la World Robot Olympiad (WRO) 2025. Este prestigioso evento de robótica educativa —considerado el más importante del mundo— se llevó a cabo del 26 al 28 de noviembre en Singapur.

El triunfo costarricense sobrevino en la competencia internacional de robótica más importante del mundo para jóvenes de 8 a 19 años, donde unos 500 equipos de más de 100 países , diseñan, construyen y programan robots para resolver retos temáticos anuales, aplicando conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés).

Su objetivo es promover la creatividad, la innovación y las habilidades de resolución de problemas en un ambiente lúdico y competitivo.

El equipo costarricense ganador, Sprout, conformado por los jóvenes costarricenses Alanna Music, Emma Music y Joel Chen, obtuvo el primer lugar global, tras presentar un proyecto innovador que sobresalió entre decenas de propuestas internacionales.

Además del máximo galardón, el equipo Sprout también recibió el codiciado Innovation Award, otorgado por la compañía petrolera nacional de Arabia Saudita (Saudi Arabian Oil Company, Aramco), patrocinador principal de WRO, a la solución que demostró el mayor nivel de innovación, creatividad y contribución tecnológica.

La categoría Futuros Innovadores se distingue por requerir que los estudiantes trabajen en problemas del mundo real.

Desde salud y educación hasta sostenibilidad y accesibilidad, los equipos abordan desafíos locales con potencial de impacto global. Durante el proceso, aprenden que la innovación se da localmente, aprovechando el conocimiento y la perspectiva de la comunidad.

Proyecto de vivero espacial

Los jóvenes ticos presentaron un proyecto de cultivos en el espacio, una suerte de vivero para proveer alimentos frescos y más saludables a las personas cuando están en misiones espaciales. Su propuesta consistió en una granja en el espacio, principalmente a base de tubérculos.

Mediante inteligencia artificial, el sistema estaría diseñado para ajustar condiciones de luz, humedad y otras variables que permitan mantener un estado ideal para que los cultivos crezcan, incluidas consideraciones para simular la gravedad centrífuga.

“Ellos diseñaron los paneles para que fueran susceptibles de ser centífrugados con una solución mecáonica que permite eso y, en el proceso, el crecimiento de raíces tipo tubérculos hacia abajo, lo cual no es posible en condiciones de cero gravedad en el espacio exterior”, indicó Alejandra Sánchez, organizadora de la Olimpiada Nacional de Robótica desde el 2009 y representante de Latinoamérica ante el Advisory Council de WRO.

Este doble reconocimiento coloca a Costa Rica en la élite mundial de la robótica educativa.

Desempeño sobresaliente de delegación

Los equipos que representaron a Costa Rica en la WRO 2025 tuvieron un desempeño sobresaliente en distintas categorías:

Primer lugar mundial y ganador del Innovation Award: Equipo Sprout - Futuros Innovadores (Senior).

Equipo Sprout - Futuros Innovadores (Senior). Puesto #8 del mundo: Equipo Pollibots - Futuros Innovadores (Elementary), compitiendo entre los participantes más jóvenes.

Equipo Pollibots - Futuros Innovadores (Elementary), compitiendo entre los participantes más jóvenes. Puesto #13 del mundo: Equipo R2D2 - Robo Mission Junior, entre decenas de equipos internacionales.

Equipo R2D2 - Robo Mission Junior, entre decenas de equipos internacionales. Top 20 del mundo en Robo Mission Senior: Dos equipos, Gear Heads (#16) y Mezclados (#20), finalizaron entre los 20 mejores.

En total, Costa Rica compitió ante delegaciones de más de 105 países con proyectos de alto impacto, creatividad, ingeniería y visión para resolver retos reales mediante la robótica.

Estos resultados posicionan al país como un referente latinoamericano en educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), robótica e innovación.

Los jóvenes demostraron, en el escenario más importante del mundo, que su talento, disciplina y creatividad son dignos de reconocimiento global.

“Costa Rica no solo estuvo presente en el Mundial de Robótica. Costa Rica es ahora campeón mundial. Este triunfo demuestra lo que podemos lograr cuando apostamos por la educación, la ciencia y la tecnología”, expresó Alejandra Sánchez.