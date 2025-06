Ordenan prisión a sospechosos de retener y asaltar a turistas en Puntarenas

Tres hombres de apellidos Ruiz Cano, Pérez Escalante y Cordero Chacón cumplirán nueve meses de prisión preventiva, como sospechosos de cometer los delitos de robo agravado y privación de libertad contra tres turistas extranjeros, uno de ellos menor de edad.

La medida fue dictada el pasado 29 de mayo por el Juzgado Penal penal de Puntarenas tras los hechos ocurridos el 26 de mayo, a un kilómetro de la entrada de Miramar, Puntarenas.

Según la investigación, las víctimas se desplazaban en un vehículo rentado cuando fueron interceptadas por los sospechosos, quienes presuntamente llegaron en otro carro, las abordaron, y luego las habrían privado de libertad y trasladado a la zona de Caldera. Ahí, al parecer, las retuvieron durante aproximadamente dos horas, tiempo en el cual les sustrajeron sus pertenencias.

La medida privativa de libertad fue dictada por el Juzgado Penal de Puntarenas. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Horas después del hecho, oficiales de la Fuerza Pública lograron detener a los imputados y ponerlos a las órdenes del Ministerio Público, donde se les investiga bajo la causa 25-000517-0431-PE.

Más de 6.300 turistas víctimas de delitos

Este nuevo caso se suma a una creciente preocupación por la percepción de inseguridad que afecta la imagen turística de Costa Rica. De acuerdo con cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos cinco años más de 6.300 turistas han sido víctimas de delitos, principalmente hurtos, tacha de vehículos y robos.

Aunque esta cifra resulta baja si se compara con los datos de visitación internacional del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el impacto recae en la experiencia negativa y el temor que estos hechos generan en potenciales visitantes.

En foros como Costa Rica Travel Tips and Resources, con más de 240.000 miembros en Facebook, los mensajes de advertencia y las denuncias por robos son frecuentes.

“¡Ayuda! He tenido un par de días horribles después de que me robaran y me quitaran los pasaportes, las carteras y las tarjetas. Nos forzaron la cerradura del vehículo y se llevaron la mochila con todo”, escribió un usuario de apellido Nordick el pasado 5 de noviembre.

Otro mensaje, publicado el 13 de marzo por una persona de apellido Cité, narraba: “Nuestros amigos fueron robados el primer día que llegaron mientras cenaban con otros conocidos. La cena duró unas dos horas. Alguien dejó una ventana abierta, pero nadie de la familia lo hizo. Les dejo a ustedes sacar sus propias conclusiones sobre cómo ocurrió”.