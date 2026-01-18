Operativo en Limón deja dos detenidos y decomisos de droga, armas y celulares robados

Dos personas fueron detenidas, la noche de este viernes, en un operativo realizado por agentes del OIJ, en Barrio Limón 2000, en Limón. Foto:

Un operativo realizado, la noche de este viernes, por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el barrio Limón 2000, en Limón, dio como resultado la detención de dos personas y el decomiso de droga, armas y teléfonos celulares.

De acuerdo con la Policía Judicial, la acción fue motivada por los altos niveles de delincuencia de los últimos meses.

La primera detención ocurrió en un retén en carretera. Los oficiales detuvieron a un vehículo donde se encontraron seis paquetes que aparentemente contenían marihuana. Allí se detuvo a una mujer de apellido Altamirano, de 25 años, quien conducía el vehículo. A ella se le decomisó el vehículo, la droga, su teléfono celular y dinero en efectivo.

Droga decomisada en el operativo realizado por el OIJ en Limón 2000, la noche de este viernes. Aparentemente es marihuana. Foto: (OIJ/OIJ)

La segunda detención no está relacionada, pero corresponde al mismo operativo. El detenido es un hombre de apellido Torres, de 19 años. El joven figura como sospechoso de robo agravado. A la 1 p. m. de ese mismo viernes, en el mismo barrio, asaltó con arma de fuego a dos muchachas, a quienes les robó una motocicleta, teléfonos celulares y dinero. A él se le decomisaron un arma y uno de los teléfonos robados a una de sus víctimas.

Esta arma y este celular fueron decomisados a un sospechoso de participar en un asalto. Foto: (OIJ/OIJ)

En ese mismo operativo, los agentes ingresaron a un callejón del barrio y observaron a unos hombres salir huyendo por el techo de una vivienda. En el camino dejaron algunos artículos como teléfonos celulares y computadoras.

Posteriormente, se determinó que los artículos que los sospechosos dejaron en el camino habían sido robados a finales del año pasado. Horas después se obtuvo la orden de allanamiento para la vivienda, en donde se encontraron otros artículos que habían sido robados en varios establecimientos comerciales de la provincia.

La acción fue liderada por la Sección de Robos de San José, en conjunto con la Delegación Regional del OIJ de Limón y con el apoyo de otras oficinas regionales del OIJ. También se contó con el apoyo de la Policía Administrativa.