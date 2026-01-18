Sucesos

Operativo en Limón deja dos detenidos y decomisos de droga, armas y celulares robados

Acción del OIJ se dio la noche de este viernes en el barrio Limón 2000

Por Irene Rodríguez
Dos detenidos en el operativo de la noche de este viernes en Limón 2000.
Dos personas fueron detenidas, la noche de este viernes, en un operativo realizado por agentes del OIJ, en Barrio Limón 2000, en Limón. Foto: (OIJ/OIJ)







