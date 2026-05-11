Operativo contra grupo que vende drogas cerca de escuelas: nueve allanamientos en desarrollo

Los allanamientos contra supuestos vendedores de drogas cerca de escuelas, se ejecutan en comunidades como Paso Ancho y San Sebastián, al sur de San José.

La Policía Control de Drogas (PCD), desarrolla nueve allanamientos en el distrito Catedral de San José, como parte de una investigación de 14 personas por presunta venta de estupefacientes en las cercanías de centros educativos.

Las acciones se concentran en la urbanización los Geráneos, San Sebastián, los barrios La Cruz, Lomas de Ocloro y barrio Güel, así como en Paso Ancho

PCD desarrolla 9 allanamientos al sur de San José contra grupo que vende drogas cerca de escuelas

Los policías van a recolectar evidencia y a detener a sospechosos de formar parte del grupo dedicado al narcomenudeo.

Operativo por parte de la Policía de Control de Drogas en residencial Los Geraneos en San Sebastián. (JOHN DURAN/John Durán)

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