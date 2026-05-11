Sucesos

Operativo contra grupo que vende drogas cerca de escuelas: nueve allanamientos en desarrollo

Acciones se ejecutan en varias comunidades al sur de San José

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Operativo por parte de la Policía de Control de Drogas en residencial Los Geraneos en San Sebastián / Foto John Durán
Los allanamientos contra supuestos vendedores de drogas cerca de escuelas, se ejecutan en comunidades como Paso Ancho y San Sebastián, al sur de San José. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Allanamientos PCDVenta drogas escuelas
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.