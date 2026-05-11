Operativo contra grupo que vende drogas cerca de escuelas: nueve allanamientos en desarrollo

La Policía Control de Drogas (PCD), desarrolla nueve allanamientos en el distrito Catedral de San José, como parte de una investigación de 14 personas por presunta venta de estupefacientes en las cercanías de centros educativos.
Las acciones se concentran en la urbanización los Geráneos, San Sebastián, los barrios La Cruz, Lomas de Ocloro y barrio Güel, así como en Paso Ancho
PCD desarrolla 9 allanamientos al sur de San José contra grupo que vende drogas cerca de escuelas
Los policías van a recolectar evidencia y a detener a sospechosos de formar parte del grupo dedicado al narcomenudeo.
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