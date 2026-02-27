Operativo conjunto en San Carlos dejó decomisos de drogas, incautaciones de vehículos y multas de Tránsito

Cuerpos policiales de San Carlos tomaron las calles de los principales distritos del cantón como parte de un operativo conjunto.

Los cuerpos policiales del cantón de San Carlos tomaron las calles de los principales distritos de ese cantón alajuelense este jueves, con el objetivo de fortalecer la seguridad en la zona norte.

Estas acciones conjuntas se realizaron dos días después del megaoperativo contra la banda los Talibanes, dedicada al tráfico ilegal de migrantes.

El ejercicio de este jueves estuvo liderado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) local y contó con la participación de la Fuerza Pública, la Policía Municipal y la Policía de Tránsito, que ejecutaron acciones para prevenir la comisión de delitos como asaltos, transporte de drogas, homicidios u otras delincuencias, incluyendo el coyotaje, actividad recurrente en esa parte del país.

Las calles de los distritos de Florencia, Pital, Venencia, Aguas Zarcas, Ciudad Quesada y el cantón de Río Cuarto fueron tomadas por los agentes del orden quienes verificaron documentaciones de vehículos o antecedentes criminales.

Producto de las acciones, 300 personas fueron consultas ante el Archivo Criminal del Ministerio de Seguridad y se decomisaron 16 placas vehiculares y dos motocicletas. Además, gracias a la intervención de la unidad canina, se incautaron seis dosis marihuana.

Durante el operativo se ejecutaron 12 controles en carretera y se confeccionaron 60 multas de tránsito. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)

Además, durante los 12 controles de carretera que se mantuvieron a lo largo del día, a 60 conductores les confeccionaron infracciones por circular sin revisión técnica, sin la licencia o alguna otra falta administrativa.

“Estas acciones forman parte de la estrategia articulada entre las instituciones participantes para combatir la delincuencia, garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y brindar mayor seguridad a la población sancarleña”, reportó la Policía Judicial.

Las autoridades reiteran que este tipo de operativos continuarán desarrollándose de manera frecuente y conjunta, como parte de la lucha contra la delincuencia común.