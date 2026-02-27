Sucesos

Operativo conjunto en San Carlos dejó decomisos de drogas, incautaciones de vehículos y multas de Tránsito

Acciones conjuntas buscan fortalecer la seguridad en la zona norte.

Por Christian Montero
Cuerpos policiales de San Carlos tomaron las calles de los principales distritos del cantón como parte de un operativo conjunto.
Cuerpos policiales de San Carlos tomaron las calles de los principales distritos del cantón como parte de un operativo conjunto. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







Operativo San Carlos OIJOIJ Fuerza Pública San Carlos
