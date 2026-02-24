Caso Talibanes: OIJ y Fiscalía despliegan megaoperativo en Los Chiles

Un oficial de Fuerza Pública de Los Chiles en Alajuela, fue detenido como parte del caso los Talibanes.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía desplegaron desde las primeras horas de este martes 57 allanamientos para desarticular a la principal organización delictiva del cantón fronterizo de Los Chiles, sospechosa de delitos como tráfico ilícito de migrantes y homicidios, uno de ellos, el de un hombre quien fue atacado el 14 de junio del año anterior.

El caso se denomina los Talibanes, ya que así son conocidos los cabecillas y miembros de la estructura que lleva años dedicada a ese tipo de hechos delictivos.

La mayoría de las intervenciones que iniciaron a la 02:30 a.m. tuvieron lugar en el centro de Los Chiles y abarcaron otras localidades hacia el puesto fronterizo de Tablillas.

El grupo de los Talibanes es sospechoso de controlar todo el movimiento migratorio ilegal en la zona; incluso se investiga si ejercían extorsiones contra autobuseros a quienes obligaban a bajar a las personas extranjeras en puntos de su dominio para, una vez allí, ofrecer a los migrantes pasarlos por puntos ciegos de la frontera.

Esta organización estaría detrás de diversos accidentes que han cobrado la vida de migrantes de origen venezolano, cubano y de otras nacionalidades, quienes a merced del grupo delictivo, son sometidos a cobros excesivos por guiarlos hasta territorio nicaragüense.

En cuanto al homicidio ocurrido en junio pasado, la hipótesis principal es que dos presuntos miembros de los Talibanes habrían abordado a Nelson Duarte García en las inmediaciones del puesto de Tablillas y lo subieron a un vehículo con rumbo al centro de Los Chiles.

En el trayecto agredieron al ofendido de 30 años, lo golpearon y atacaron con un objeto punzocortante para despojarlo de un dinero que portaba; luego lo lanzaron desde el vehículo en movimiento y pese a que luego fue auxiliado y llevado al hospital de la zona, murió minutos más tarde.

Como parte de la pesquisa se tiene prevista la captura de cuatro oficiales de la Fuerza Pública y uno de la Policía de Migración, por su aparente colaboración con esta estructura.

Se sospecha que los funcionarios facilitaban el paso de las personas extranjeras mediante cobros y además, facilitarían a la estructura criminal, información sobre los operativos de las autoridades.