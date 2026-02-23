Sucesos

¿Los conoce? OIJ busca a sospechosos de homicidio en Los Chiles

Hecho ocurrió en junio del año pasado.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El OIJ de Los Chiles, busca a los sospechosos de asesinar a un hombre en el centro de ese cantón alajuelense.
Uno de los sospechosos del homicidio fue captado por una cámara segundos antes de subir al vehículo donde se llevaron a la víctima. (Foto: cortesía OIJ/Foto: cortesía OIJ)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Homicidio Los ChilesTalibanes Los Chiles Alajuela asesinato
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.