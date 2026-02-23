¿Los conoce? OIJ busca a sospechosos de homicidio en Los Chiles

Uno de los sospechosos del homicidio fue captado por una cámara segundos antes de subir al vehículo donde se llevaron a la víctima.

Un video difundido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de Los Chiles, captó a los sospechosos de asesinar a Nelson Duarte García en el centro de ese cantón alajuelense durante la tarde del 14 de junio de 2025.

Según explicó la Policía Judicial, Duarte, de 30 años, fue abordado por dos sujetos que lo subieron a un vehículo gris, marca Hyundai, en donde lo habrían agredido con un objeto contuso.

OIJ busca a sospechosos de homicidio en Los Chiles

Posteriormente y con el auto en movimiento, a Duarte García lo lanzaron sobre la ruta nacional 35, cerca de las inmediaciones de la delegación de Fuerza Pública, en donde fue auxiliado y llevado al hospital local; sin embargo, murió poco después debido a las severas lesiones que sufrió.

El OIJ de Los Chiles pide a quien tenga información que se comunique con la línea confidencial 800-8000-645, también puede enviar un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.