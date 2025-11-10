Sucesos

Onda tropical y vientos alisios traerán lluvias este martes en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

Prepárese para un martes lluvioso en Costa Rica: el IMN alerta sobre el paso de una onda tropical y un empuje frío que afectarán varias regiones del país

Por Silvia Ureña Corrales
El paso de la onda tropical N.° 26 dejó una tarde y noche de sábado con lluvias entre moderadas y fuertes como estas en Cartago. Foto: Rafael Pacheco.
Lluvias afectarán este martes por paso de onda tropical N.° 44 y empuje frío. IMN recomienda precaución. (Rafael Pacheco Granados)







Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

