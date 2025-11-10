Onda tropical y vientos alisios traerán lluvias este martes en Costa Rica: estas son las regiones más afectadas

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este martes 11 de noviembre el territorio nacional estará bajo la influencia de la onda tropical N.° 44 y del empuje frío N.° 3, dos sistemas que aumentarán la humedad atmosférica y la cobertura nubosa en varias regiones.

Durante la madrugada y la mañana, se prevé nubosidad persistente y lluvias intermitentes, las cuales tenderán a intensificarse en el transcurso del día. Los vientos alisios favorecerán el arrastre de esta nubosidad hacia el centro del país.

En el Valle Central, se anticipan cielos parcialmente nublados, con lluvias débiles en sectores montañosos por la mañana. Durante la tarde, la nubosidad se incrementará sin precipitaciones relevantes. San José registrará una mínima de 18,5 °C y una máxima de 23,6 °C.

El Pacífico Norte presentará condiciones estables, con cielos de poco a parcialmente nublados. Se percibirán vientos moderados con ráfagas ocasionales en zonas montañosas. En Liberia, se esperan temperaturas entre 22,8 °C y 33,4 °C.

En el Pacífico Central, la mañana será parcialmente soleada. En la tarde, la nubosidad aumentará, con posibilidad de lluvias en las montañas. Durante la noche podrían presentarse lluvias aisladas sobre la costa. En Quepos, el rango de temperaturas oscilará entre 21,3 °C y 31,1 °C.

El Pacífico Sur experimentará un aumento progresivo de nubosidad desde el mediodía, con aguaceros aislados y tormentas eléctricas en la tarde. Golfito marcará una mínima de 22,2 °C y una máxima de 27,2 °C.

El Caribe Norte amanecerá con cielos cubiertos y lluvias intermitentes, que se extenderán durante la tarde y noche con mayor intensidad. En Guápiles, las temperaturas estarán entre 20,1 °C y 28,5 °C.

En el Caribe Sur, predominará el cielo nublado, con precipitaciones variables a lo largo del día. En Sixaola, se registrará una mínima de 22,6 °C y una máxima de 29,7 °C.

La zona norte permanecerá bajo condiciones nubladas, con lluvias durante toda la jornada. En Upala, la temperatura mínima será de 23,6 °C y la máxima de 31 °C.

Según el IMN, la interacción de la onda tropical N.° 44 y el empuje frío N.° 3 creará un ambiente húmedo e inestable, por lo cual se recomienda precaución ante posibles acumulaciones de agua en zonas vulnerables.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:29 a. m. y se ocultará a las 5:11 p. m. La luna estará en cuarto menguante, con salida a las 11:31 p. m. y puesta a las 11:33 a. m.